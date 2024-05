GATINEAU, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - « La Première Nation Aamjiwnaang est confrontée à des problèmes de mauvaise qualité de l'air depuis trop longtemps déjà, et plus tôt cette année, ces problèmes ont été aggravés par des pics d'émissions de benzène cancérigène. Compte tenu des risques pour la vie et la santé humaines, nous devions agir. C'est pourquoi j'ai pris une mesure inédite il y a un peu plus d'une semaine, exerçant les pouvoirs qui me sont conférés par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour publier un arrêté d'urgence afin de réduire les émissions toxiques de benzène dans la région de Sarnia, en Ontario. Cette mesure a été prise après un vaste dialogue avec la Première Nation Aamjiwnaang fondé sur une relation de travail étroite pour répondre à ses préoccupations environnementales.

« Aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer que l'arrêté de 14 jours a été officiellement prolongé par le gouvernement du Canada pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans. La prolongation de la période d'application de l'arrêté fait en sorte que les installations pétrochimiques dans la région de Sarnia continueront de limiter les rejets d'émissions de benzène qui causent le cancer.

« L'arrêté est complémentaire aux mesures prises par le gouvernement de l'Ontario. Je tiens à remercier la province pour sa collaboration dans la gestion de ce problème, afin de protéger le bien-être de la population de la Première Nation Aamjiwnaang et de la ville de Sarnia.

« La pureté de l'air est l'une des réalités environnementales qui devraient définir la vie au Canada. Les éléments de l'arrêté d'urgence sont fondés sur le projet de règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils), qui a été publié en février 2024 à la suite de consultations avec les industries pétrolières et pétrochimiques, les Premières Nations, et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le travail visant à assainir l'air se poursuit. Le gouvernement du Canada s'attend à achever et à publier le règlement d'ici l'hiver 2024-2025, en vertu duquel les mesures de protection s'appliqueraient de façon permanente partout au Canada.

« En réduisant la pollution atmosphérique, en luttant contre les changements climatiques et en assainissant l'air, nous bâtissons un Canada meilleur, plus prospère et plus sain pour nos enfants et nos petits-enfants. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

