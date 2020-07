Les mesures mises en place en habitation portent fruit

QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation accueille positivement le nouveau bilan démontrant que l'accompagnement offert par les offices d'habitation, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et les municipalités aux familles à la recherche d'un logement donne des résultats positifs.

À ce sujet, les partenaires en habitation maintiennent leur collaboration et poursuivent leurs efforts afin de trouver une solution adéquate et rapide pour tous les ménages qui font une demande d'aide pour se loger.

En date du 8 juillet, la SHQ, les offices d'habitation et les municipalités avaient répondu à plus de 579 demandes d'aide. Ils ont aussi résolu bon nombre de dossiers en cours. Ainsi :

400 ménages ont été logés de façon permanente ou ont trouvé eux-mêmes un logement.

179 ménages ont trouvé un hébergement temporaire, en étant logés soit chez de la famille, soit à l'hôtel, grâce à l'accompagnement des offices d'habitation, des municipalités et de la SHQ, qui poursuivront leurs efforts pour que ceux-ci puissent rapidement intégrer un logis permanent.

De plus, deux nouveaux programmes ont été mis de l'avant durant la pandémie afin d'aider certains locataires et certains ménages en attente de leur résidence principale.

Le programme de prêt sans intérêt pour le paiement du loyer de mai et juin a connu du succès avec 2 873 demandes, pour un montant de prêt possible de plus de 2,7 M$. Les locataires ont jusqu'au 15 juillet pour profiter de cette aide;

Le programme de soutien financier pour les ménages en attente de leur résidence est toujours actif et la SHQ a reçu 866 demandes dans le cadre de celui-ci. Cette aide s'adresse aux ménages dont la résidence principale n'a pu être livrée entre le 1er avril et le 31 août et dont la mise en chantier a commencé avant le 25 mars, moment où la construction a cessé ses activités.

« Je suis heureuse de constater que les mesures mises de l'avant par notre gouvernement portent fruit. C'est plus de 400 familles à qui nous sommes parvenus à trouver un logement. Le travail pour trouver un logement à certains ménages se poursuit, mais tout porte à croire que nous y parviendrons rapidement. Je félicite tout le personnel encore mobilisé et les municipalités pour leur efficacité. Maintenant, nous continuons de travailler sans relâche pour augmenter le nombre de logements sociaux et abordables. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants

Les ménages à la recherche d'un logement sont invités à communiquer avec leur office d'habitation local, ou avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ au 1 800 463-4315.

Pour connaître les coordonnées de l'office d'habitation servant un territoire donné, il suffit de consulter le Répertoire des organismes sur le site de la SHQ, en ayant en main le code postal du territoire ciblé afin de faciliter la recherche.

La SHQ a également mis en ligne une foule de renseignements utiles qui sont tous accessibles à partir d'une même page Web.

Le gouvernement a ajouté 410 M$ aux deux derniers exercices financiers de la SHQ. Depuis, quelque 2 800 unités ont été ajoutées au parc immobilier de logements sociaux et communautaires québécois.

D'ici le mois d'août, 480 unités supplémentaires du programme AccèsLogis Québec devraient être livrées sur le territoire québécois, dont 205 dans la région de Montréal et 141 à Laval . Ces nouvelles constructions permettront de loger des ménages à faible revenu ou à revenu modeste.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. La SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

