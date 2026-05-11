LES MERCURIADES 2026 - La FCCQ vous invite à découvrir les lauréats du concours Les Mercuriades 2026

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les Mercuriades, organisées par la Fédération des chambres de commerce du Québec, constituent le concours d'affaires le plus prestigieux du Québec. Pour cette 46e édition, nous célébrons une fois de plus l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des PME et des grandes entreprises qui font avancer l'économie québécoise.

Lors de la soirée de gala, présentée par la Sun Life ce 11 mai au Palais des congrès de Montréal, les lauréats des 13 catégories du concours et du prix Entreprise de l'année Hydro-Québec ont été célébrés. Près de 800 personnes ont assisté à cette soirée d'envergure, témoignant de l'ampleur et de la portée de cet événement phare de la communauté d'affaires.

« Chaque année, le gala Les Mercuriades souligne le travail exceptionnel et l'apport essentiel d'entreprises dont les réalisations contribuent à la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Cette 46e édition du concours illustre une fois de plus la capacité de nos entreprises à innover et à transformer concrètement leur milieu, malgré un contexte économique instable et en rapide évolution », soutient Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« En tant que partenaire officiel, la Sun Life est fière d'appuyer le concours Les Mercuriades, qui offre une reconnaissance importante aux entreprises d'ici. Derrière chaque finaliste, il y a une équipe qui crée de la valeur durable dans nos communautés et qui élève l'ambition de tout un écosystème. C'est un honneur pour nous de contribuer à cette célébration de l'excellence et au rayonnement du succès québécois », souligne Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

La FCCQ félicite chaleureusement tous les finalistes et les lauréats. Leur parcours remarquable illustre la contribution essentielle des entreprises d'ici au développement économique du Québec.

Nos partenaires

Le succès de la 46e édition du concours Les Mercuriades repose sur l'engagement de nos précieux partenaires.

Présentateur officiel : Sun Life

Partenaires du concours : ABB, BDO Canada, Bombardier, CNESST, Collège des administrateurs de sociétés, Complexe X, Énergir, Hydro‑Québec, Ordre des CPA du Québec, Power Corporation du Canada, Promutuel Assurance, Raymond Chabot Grant Thornton, RECYC‑QUÉBEC, TELUS

Partenaires collaborateurs : Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM, Clientis, Fonds de solidarité FTQ, Rio Tinto

Partenaires de soirée et médias : Agropur, Air Canada, Assurance collective des chambres de commerce, Cogeco, Desjardins, Groupe NH photographes, La Caisse, La Presse, McKesson Canada, Metro, Palais des congrès de Montréal, Radio‑Canada, TKNL

Les Lauréats

Entreprise de l'année Hydro-Québec

Catégorie PME : Labsurface

Labsurface Catégorie Grande entreprise : Bombardier

Devant la qualité exceptionnelle des candidatures reçues, le jury a souhaité souligner le travail d'un plus grand nombre d'entreprises en désignant, de façon exceptionnelle cette année, des finalistes pour la catégorie Entreprise de l'année Hydro-Québec.

Cette nouveauté permet de reconnaître des projets qui se sont démarqués de manière significative. À ce titre, Forage FTE et CGI dans la catégorie grandes entreprises, ainsi que Technologies MindCore et Lobe dans la catégorie PME, ont été nommées finalistes dans la catégorie Entreprises de l'année pour cette 46e édition du concours Les Mercuriades.

Accroissement de la productivité

Catégorie PME : Les Brasseurs du Nord - Bière Boréale

Les Brasseurs du Nord - Bière Boréale Catégorie Grande entreprise : Bombardier

Contribution au développement économique et régional

Catégorie PME : Viandes Lafrance

Viandes Lafrance Catégorie Grande entreprise : Prevost

Développement des marchés internationaux

Catégorie PME : Labsurface

Labsurface Catégorie Grande entreprise : Forage FTE

Employeur de l'année Promutuel Assurance

Catégorie PME : Ecolopharm

Ecolopharm Catégorie Grande entreprise : Steamatic Canada

Engagement dans la collectivité ABB

Catégorie PME : Groupe Robin

Groupe Robin Catégorie Grande entreprise : Behaviour Interactif

Entreprises manufacturières performantes Bombardier

Catégorie PME : Labsurface

Labsurface Catégorie Grande entreprise : Industries Lassonde

Entrepreneuriat - Repreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Catégorie PME : Marcel Charest et Fils inc.

Marcel Charest et Fils inc. Catégorie Grande entreprise : CGI

Formation et développement de la main d'oeuvre Complexe X

Catégorie PME : EMD-Batimo

EMD-Batimo Catégorie Grande entreprise : Bombardier

Gouvernance d'impact Collège des administrateurs de sociétés

Catégorie PME : Logisphère

Logisphère Catégorie Grande entreprise : Sollio Groupe Coopératif

Innovation technologique TELUS

Catégorie PME : Technologies MindCore

Technologies MindCore Catégorie Grande entreprise : Lepage Millwork

Santé et sécurité du travail

Catégorie PME : SOSEQUIPMENT

SOSEQUIPMENT Catégorie Grande entreprise : Cegerco

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Catégorie PME : Lobe

Lobe Catégorie Grande entreprise : Forage FTE

Stratégie de développement durable et d'économie circulaire RECYC-QUÉBEC

Catégorie PME : Constructions RDJ

Constructions RDJ Catégorie Grande entreprise : Danone Canada

Pour plus d'informations, consultez le site : mercuriades.ca

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]