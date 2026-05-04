Réaction de la FCCQ - Du financement bienvenu, mais insuffisant pour des entreprises dont la survie est menacée

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue les mesures de soutien financier supplémentaires de 1,5 milliards annoncés ce matin en réaction à l'accroissement des tarifs américains de la section 232 sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Les critères d'admissibilité à ces fonds sont toutefois à revoir pour qu'ils répondent pleinement aux besoins en liquidités d'urgence des entreprises les plus lourdement touchées.

« Les mesures annoncées aujourd'hui sont bienvenues pour les entreprises qui sont moins lourdement touchées parce qu'elles pourront obtenir des prêts à taux préférentiels. Pour les entreprises dont la survie est actuellement menacée, en revanche, c'est insuffisant. Elles ont besoin des liquidités nécessaires au maintien de leurs opérations courantes, pas de s'endetter davantage ou de procéder à des investissements dont les retombées ne se feront sentir qu'à moyen ou long termes », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Les tarifs appliqués à la valeur totale des produits que nos entreprises exportent aux États-Unis depuis le 6 avril a changé la donne. Un très grand nombre d'entreprises voient leurs marges de profit disparaître entièrement et craignent ou subissent déjà des pertes de contrats majeures aux États-Unis.

Le nouveau programme de 1 milliard de dollars confié à BDC, bien qu'offrant du crédit à taux préférentiel, forcera les entreprises affectées à s'endetter encore davantage. Un congé temporaire de remboursement du capital, jusqu'à l'abolition des tarifs en vigueur, serait utile. Il sera aussi crucial que la « viabilité » des entreprises déposant des demandes soit évaluée antérieurement à l'application ad valorem des tarifs 232, leur rentabilité étant compromise principalement par ces derniers.

Les 500 M$ pour la relance de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) sont également bienvenus, mais ce programme n'offre du financement non-remboursable que pour 1 M$ ou moins. Dans le contexte de crise actuel, ce seuil doit être augmenté. Par ailleurs, l'IRRT ne finance que des projets d'investissement, alors que nos entreprises ont besoin de fonds de roulement. Là encore, plus de flexibilité au niveau des critères d'octroi serait nécessaire.

Ne pénalisons doublement pas nos entreprises

La FCCQ demande enfin le rétablissement immédiat des remises automatiques des contre-tarifs canadiens sur l'acier américain pour tous les secteurs manufacturiers, ainsi que leur maintien jusqu'à l'abolition complète de ces surtaxes. Dans le même esprit, les remises des surtaxes sur l'aluminium américain devront être prolongées au-delà du 30 juin prochain, et ce tant que ces contre-tarifs seront en place. Alors que nos transformateurs sont frappés de plein fouet par les tarifs punitifs américains, il est contreproductif et même dommageable d'en rajouter une couche en surtaxant leurs intrants à notre tour.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

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