AVIS AUX MÉDIAS - Les Mercuriades 2026

Nouvelles fournies parFédération des chambres de commerce du Québec
08 mai, 2026, 09:33 ET
MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - La présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Véronique Proulx, invite les représentants des médias à se joindre à la soirée gala Les Mercuriades 2026, le concours d'affaires le plus prestigieux du Québec.
Les Mercuriades ont pour mission de mettre en lumière l'excellence, l'innovation et le savoir-faire des entreprises québécoises, et de célébrer leur contribution à la vitalité économique du Québec.
Les journalistes qui souhaitent participer à la soirée gala sont priés de confirmer leur présence d'ici le 11 mai à 12 h 00, à l'adresse courriel suivante : [email protected]
Quoi
Au programme : remise des prix et reconnaissance d'entreprises finalistes et lauréates dans plusieurs catégories, en présence de Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.
Des occasions de captation d'images et d'entrevues seront possibles sur place, selon l'horaire et les disponibilités.
Code vestimentaire : tenue de soirée.
Quand
Le 11 mai de 17 h à 22 h
Où
Palais des congrès de Montréal
201, Avenue Viger Ouest
Montréal, Québec
Déroulement
17 h : Réception de bienvenue
18 h : Début de la remise de prix
19 h : Service du repas
22 h : Fin de la soirée
SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec
Renseignements médias : Mathieu Lavigne, Vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]
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