AVIS AUX MÉDIAS - Les Mercuriades 2026

Nouvelles fournies par

Fédération des chambres de commerce du Québec

08 mai, 2026, 09:33 ET

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - La présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Véronique Proulx, invite les représentants des médias à se joindre à la soirée gala Les Mercuriades 2026, le concours d'affaires le plus prestigieux du Québec.

Les Mercuriades ont pour mission de mettre en lumière l'excellence, l'innovation et le savoir-faire des entreprises québécoises, et de célébrer leur contribution à la vitalité économique du Québec.

Les journalistes qui souhaitent participer à la soirée gala sont priés de confirmer leur présence d'ici le 11 mai à 12 h 00, à l'adresse courriel suivante : [email protected]

Quoi

Au programme : remise des prix et reconnaissance d'entreprises finalistes et lauréates dans plusieurs catégories, en présence de Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Des occasions de captation d'images et d'entrevues seront possibles sur place, selon l'horaire et les disponibilités.

Code vestimentaire : tenue de soirée.

Quand

Le 11 mai de 17 h à 22 h

Palais des congrès de Montréal
201, Avenue Viger Ouest
Montréal, Québec

Déroulement

17 h : Réception de bienvenue
18 h : Début de la remise de prix
19 h : Service du repas
22 h : Fin de la soirée

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements médias : Mathieu Lavigne, Vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]

Profil de l'entreprise

Fédération des chambres de commerce du Québec

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire...