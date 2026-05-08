AVIS AUX MÉDIAS - Les Mercuriades 2026

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - La présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Véronique Proulx, invite les représentants des médias à se joindre à la soirée gala Les Mercuriades 2026, le concours d'affaires le plus prestigieux du Québec.

Les Mercuriades ont pour mission de mettre en lumière l'excellence, l'innovation et le savoir-faire des entreprises québécoises, et de célébrer leur contribution à la vitalité économique du Québec.

Les journalistes qui souhaitent participer à la soirée gala sont priés de confirmer leur présence d'ici le 11 mai à 12 h 00, à l'adresse courriel suivante : [email protected]

Quoi

Au programme : remise des prix et reconnaissance d'entreprises finalistes et lauréates dans plusieurs catégories, en présence de Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Des occasions de captation d'images et d'entrevues seront possibles sur place, selon l'horaire et les disponibilités.

Code vestimentaire : tenue de soirée.

Quand

Le 11 mai de 17 h à 22 h

Où

Palais des congrès de Montréal

201, Avenue Viger Ouest

Montréal, Québec

Déroulement

17 h : Réception de bienvenue

18 h : Début de la remise de prix

19 h : Service du repas

22 h : Fin de la soirée

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements médias : Mathieu Lavigne, Vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]