MARKHAM, ON, le 6 août 2024 /CNW/ - La Police fédérale de la GRC a arrêté un homme pour avoir proféré des menaces. Cette personne aurait publié une vidéo en ligne faisant des menaces violentes contre le premier ministre, la police et tout membre du personnel de sécurité qui pourraient tenter de s'ingérer dans ses plans.

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Police fédérale de la GRC dans la région du Grand Toronto (RGT) a reçu cette information et a ouvert une enquête pour identifier et localiser la personne responsable et désamorcer le risque le plus rapidement possible.

La GRC prend toutes les menaces envers le public au sérieux. Les menaces à la sécurité nationale peuvent prendre de nombreuses formes et le Canada n'en est pas à l'abri. Nous sommes conscients de l'environnement de sécurité accru pour les fonctionnaires et du danger que cela représente pour tous les Canadiens. Notre priorité absolue a été et sera toujours la sécurité des Canadiens.

La Police fédérale de la GRC a arrêté Dawid Zalewski (33 ans), sans adresse domiciliaire officielle, et l'a accusé de deux chefs d'accusation pour avoir proféré des menaces, en vertu de l'article 264.1(1) du Code criminel.

L'EISN de la RGT aimerait remercier le service de police régional de York pour son aide en tant que partenaire clé dans l'arrestation rapide de Dawid Zalewski.

« La GRC, l'EISN de la RGT et la Police régionale de York ont été en mesure de localiser et d'arrêter rapidement cet individu, ce qui a réduit les risques pour le premier ministre, les autres policiers et le public. Je suis reconnaissant de la collaboration avec nos partenaires policiers pour faire progresser cette enquête. » - Surintendant James Parr, officier responsable, EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario.

Faits en bref

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie un acte de violence ou se prépare à le commettre ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il incombe de signaler tout comportement suspect. S'il y a une menace immédiate à votre sécurité ou à celle des autres, composez le 911.

Les renseignements non urgents peuvent être transmis au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à www.rcmp.ca/report-it

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les employés incarnent ces valeurs dans le cadre de leur travail. Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos collectivités et à mettre en œuvre nos valeurs fondamentales pour renforcer nos relations avec nos partenaires d'application de la loi et gagner la confiance des Canadiens.

