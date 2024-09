Les membres PC Optimum ont rapporté à la maison plus de 721 millions de dollars en produits d'épicerie gratuits, et ce n'est pas tout : Les JoursPlus PC Optimum commencent le 19 septembre

La nouvelle expérience de récompenses offre aux Québécois plus de valeur et d'économies

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le début des JoursPlus PC OptimumMC, une expérience conçue pour offrir aux membres encore plus de tout ce qu'ils aiment : Plus d'économies, plus d'offres, plus de points! Pendant les JoursPlusMC PC OptimumMC, qui se dérouleront jusqu'au 25 septembre, les utilisateurs de l'application PC OptimumMC recevront des offres exclusives en magasin et en ligne et pourront accumuler des points PC OptimumMC dans les magasins Pharmaprix, Maxi et Provigo.

Au pays, en échangeant des points PC Optimum, les membres ont déjà reçu plus de 721 millions de dollars d'épicerie gratuite* en 2024 seulement. Aujourd'hui, avec le lancement des JoursPlus, les consommateurs sont sur le point d'en obtenir, encore PLUS.

« De nos jours, les consommateurs recherchent un bon rapport qualité-prix, qu'il s'agisse de réaliser plus d'économies en magasin ou d'accumuler plus de points lorsqu'ils magasinent. PC Optimum est la porte d'entrée vers les économies, offrant une valeur exceptionnelle aux clients », affirme Mary MacIsaac, vice-présidente principale, Marketing et marques contrôlées de Loblaw. Chaque année, nous mettons en vedette PC Optimum pendant quelques jours pour offrir quelque chose de spécial à nos membres. Maintenant, avec le lancement des JoursPlus PC Optimum, nous en avons plus à offrir que jamais, avec des offres et des prix exclusifs et beaucoup d'occasions d'accumuler une foule de points. »

Voici quelques-unes des offres que nos membres PC Optimum attendent avec impatience :

Jus réfrigérés Tropicana - prix réservé aux membres de 3,33 $

Fruits surgelés PC - prix réservé aux membres de 4,99 $

Obtenez 8 $ de remise en points à l'achat de 25 $ de produits de L'Oréal Paris

Obtenez 6 $ de remise en points à l'achat de 12 $ de céréales Cheerios, Chex ou Avoine croquante

Obtenez 2 $ de remise en points à l'achat de biscuits Christie en format familial

Bacon PC - prix réservé aux membres de 4,99 $

Les offres ci-dessus ne sont qu'un aperçu de ce que réservent les JoursPlus PC Optimum. Pendant l'événement, l'application PC Optimum proposera des offres exclusives sur plus de 2 400 produits à l'échelle du pays. Pour profiter de ce programme emballant, les consommateurs peuvent s'inscrire à l'application PC Optimum pour commencer à télécharger leurs offres. Pour participer en magasin, les membres peuvent ouvrir et scanner leur application à la caisse.

Qu'il s'agisse d'essence, d'épicerie ou de vêtements, PC Optimum permet aux consommateurs de tirer le maximum de ce dont ils ont besoin. Avec plus de 16 millions de membres actifs, PC Optimum est devenu l'un des programmes de fidélisation les plus aimés au pays.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ un milliard de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Pharmaprix, Maxi, Provigo, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au pays.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

Du 19 au 25 septembre 2024 seulement, dans plus de 4 500 endroits au pays, l'événement JoursPlus PC OptimumMC offrira aux membres PC OptimumMC la possibilité d'accumuler des points PC OptimumMC grâce à des offres spéciales et à des promotions dans tous les endroits où des points PC OptimumMC peuvent être accumulés. Pour obtenir la liste des emplacements participants et tous les détails du programme, veuillez visiter le site www.pcoptimum.ca/Moredays.

