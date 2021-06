Les membres du SQEES-298 entérinent l'entente de principe pour le réseau de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est à la hauteur de 93% que les membres du SQEES employés par les CISSS, CIUSSS, l'Institut de cardiologie de Montréal et de nombreux CHSLD conventionnés ont voté en faveur de l'entente globale négociée par les différents affiliés de la FTQ.

« Cette entente, qui réunit les gains de la table sectorielle et ceux de la table centrale, a été adoptée en assemblées générales dans tous les établissements que nous représentons. Les membres sont heureux de cette entente qui vient rehausser les conditions de travail et d'exercice de leur emploi », se réjouit la présidente du SQEES-FTQ, Sylvie Nelson.

« Cette entente vient bonifier les salaires et les revenus disponibles, et ce, particulièrement pour les plus bas salariés grâce à un ajustement important à la structure salariale et des montants forfaitaires plus importants pour elles et eux. De plus, la part de l'employeur aux assurances collectives est nettement augmentée », se félicite Lucie Thériault, secrétaire générale du SQEES-FTQ et représentante du syndicat à la table centrale de négociation avec le Secrétariat du Conseil du trésor.

En parallèle de la négociation, des règlements majeurs rétroactifs au 31 décembre 2010 en équité salariale sont intervenus pour plusieurs catégories d'emploi, dont les auxiliaires en santé et services sociaux et les assistants techniques séniors en pharmacie.

« Parmi les gains prévus à cette entente, nous venons élargir les primes de soir à celles et ceux dont leur quart de travail est majoritairement effectué au-delà de 14 h. Ce faisant, nous réparons une iniquité pour les personnes qui ont des horaires atypiques. Aussi, l'entente prévoit un rehaussement de plusieurs postes vers le statut de temps complet », explique Jennifer Genest, vice-présidente au service aux membres du SQEES-FTQ et négociatrice à la table sectorielle.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

