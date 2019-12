Les membres du SCFP et de la CSN entérinent la recommandation de règlement à la SQDC

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est par une forte majorité que les travailleurs et travailleuses de la SQDC affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et à la Fédération des employées et employés de service public de la CSN ont entériné la recommandation de règlement faite par la médiatrice spéciale nommée par le Ministre du travail, Jean Boulet.

Il y a quelques semaines, les deux organisations ont décidé d'unir leurs forces afin d'améliorer le plus rapidement possible les conditions de travail des membres à la SQDC. Rappelons que certaines succursales sont en opération depuis maintenant plus d'un an et que la question des salaires, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre sans précédent, représentait un des enjeux importants. Les conventions collectives seront d'une durée de deux ans. Le SCFP et la FEESP-CSN tiennent à saluer le travail accompli par la médiatrice spéciale au dossier, Lise Lavallée.

« Ça n'a pas été une négociation facile. On partait de loin avec une rémunération et des conditions de travail minimales. La SQDC est une nouvelle société d'État qui a une mission de santé publique. Après un an d'opération, le modèle québécois est un succès et nos membres y ont grandement contribué. », a indiqué Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

Du côté de la FEESP-CSN, la présidente Nathalie Arguin a tenu à souligner la collaboration des deux organisations : « Nous avons fait front commun afin d'obtenir rapidement des résultats pour nos membres respectifs. Ce qui nous importe, c'est d'améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs et ce, le plus rapidement possible. »

Pour Stéphanie Martel-Gill, présidente du Syndicat des employées et employés de la SQDC affilé à la FEESP-CSN, une étape importante a été franchie : « Nous sommes soulagés de voir nos salaires augmenter dès maintenant, mais aussi de pouvoir compter sur un comité d'évaluation d'emploi qui sera créé dans les 90 jours suivant la signature. Avec ce comité et une formation pour nous outiller face aux différents types de clientèle, nous pourrons exercer notre métier de conseiller dans des conditions gagnantes. »

« Avec ces nouvelles conventions collectives, nos membres pourront souffler un peu d'un point de vue financier, après avoir participé à construire cette nouvelle société d'État. Ce n'est qu'un début car il reste beaucoup de travail à faire afin d'arriver à une pleine reconnaissance du rôle du conseiller professionnel à la SQDC », d'ajouter David Clément, le président de la section locale 5454 du SCFP, représentant quelques 300 travailleurs et travailleuses.

À propos

Comptant près de 119 300 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Fondée en 1947 sous le nom de Fédération des employés municipaux, la Fédération des employées et employés de services publics compte plus de 425 syndicats affiliés dans le domaine des services publics et parapublics. Elle est affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Composée de près de 1 500 syndicats, elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs œuvrant dans quelque 4 500 lieux de travail.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Information SCFP, 514 831-3815, ldjevahirdjian@scfp.ca; Camille Godbout, Communications CSN, 514-809-7940, camille.godbout@csn.qc.ca

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/