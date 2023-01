Les membres des minorités visibles encore sous-représentés dans les postes de direction des organismes publics

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans un rapport publié aujourd'hui sur l'accès des minorités visibles à l'emploi dans des organismes publics, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constate que les obstacles persistent, non seulement pour accéder aux emplois, mais encore davantage pour la promotion aux emplois cadres, et ce, malgré les compétences des personnes membres des minorités visibles.

« Même si l'on constate une augmentation de la représentation des minorités visibles dans certains emplois, beaucoup de chemin reste à parcourir. Parmi ces obstacles, une attention particulière doit être accordée aux multiples stéréotypes et préjugés véhiculés dans la société. Pour corriger cette situation, il importe d'aller au-delà de la simple gestion de la diversité pour trouver des solutions s'attaquant efficacement à la discrimination systémique et intersectionnelle dans le secteur de l'emploi, » a déclaré Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte et de l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (LAÉE).

Le rapport contient 11 recommandations, certaines destinées aux employeurs soumis à la LAÉE, et d'autres aux syndicats et au gouvernement. La Commission recommande notamment tant aux employeurs qu'aux syndicats de mettre en place des formations obligatoires sur les mécanismes de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques en emploi. Elle recommande également de mettre en œuvre des mesures spécifiques visant la progression et la promotion des personnes des minorités visibles en emploi.

La Commission publie ce rapport annuel dans le cadre de son mandat d'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. Il s'agit d'une nouveauté depuis 2021 pour la Commission, qui a pris l'initiative de publier des rapports annuels par groupe victime de discrimination visé par la loi. Ces rapports ont pour objet de mettre en exergue des éléments qualitatifs pouvant permettre de mieux comprendre la nature des obstacles et des barrières à l'emploi pour les groupes visés dans le contexte de l'application de la LAÉE. Le premier rapport annuel sur les personnes handicapées a été publié en juin 2021.

« Les programmes d'accès à l'égalité en emploi représentent pour la société québécoise un levier essentiel pour corriger les inégalités dans le domaine de l'emploi, » a renchéri Mme Pierre. « Les principes fondamentaux qui sous-tendent ces programmes reposent sur les notions de compétence équivalente et d'égalité des chances. L'approche adoptée par la Commission mise sur l'adhésion de la haute direction à la mise en œuvre des programmes ainsi que sur l'adoption de mesures de redressement efficaces et de mesures d'égalité de chances porteuses de résultats. »

La Commission prend également des engagements dans le rapport, dont celui de se doter de mécanismes et d'outils qui lui permettront de recueillir des données désagrégées (selon le groupe visé) auprès des organismes publics assujettis à la Loi et de comparer ces données croisées avec les cibles correspondantes à atteindre afin de mettre en évidence les effets combinés des motifs de discrimination pour les personnes membres de plus d'un groupe visé.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

