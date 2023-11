MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Les membres d'Unifor travaillant pour la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) ont ratifié de nouvelles conventions collectives, le groupe de l'entretien, des opérations et du personnel de bureau ayant voté à 85 % en faveur, et le groupe de superviseurs et d'ingénieurs, à 87 %. La ratification fait suite à une grève qui a interrompu le transit le long de la Voie maritime du 22 au 30 octobre 2023.

Les membres de la Voie maritime du Saint-Laurent votent en faveur de nouvelles conventions collectives (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

"Je félicite les membres de la Voie maritime du Saint-Laurent pour leurs nouvelles conventions collectives, et Unifor s'engage à faire de cette ratification le début d'un milieu de travail meilleur et plus respectueux pour nos membres ", a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. "Nous avons assisté à une incroyable solidarité de la part de nos membres en Ontario et au Québec, qui se sont unis pour exiger un contrat équitable pour tous - et c'est là le véritable pouvoir d'un syndicat."

Les ententes concernent les membres d'Unifor des sections locales 4211, 4212 et 4323 en Ontario et des sections locales 4319 et 4320 au Québec, qui travaillent dans le groupe de la supervision et de l'ingénierie et dans le groupe de l'entretien, des opérations et des employés de bureau. Les salaires seront augmentés annuellement de 5 %, 4 % et 4 %, avec rétroactivité au 1er avril 2023, ainsi qu'un boni de signature de 2 000 $.

"La ratification de ces ententes de principe est une victoire collective et le fruit d'une solidarité sans faille de la part des travailleurs et travailleuses de la Voie maritime ", a déclaré Daniel Cloutier, directeur d'Unifor Québec. "Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres qui ont contribué à la résolution de ce conflit. Votre dévouement et votre solidarité sont la pierre angulaire de notre syndicat, et je suis honoré de représenter des membres aussi remarquables."

L'entente concerne 360 travailleuses et travailleurs qui facilitent le transit des navires dans les Grands Lacs, le long de la Voie maritime du Saint-Laurent jusqu'à l'océan Atlantique.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce de créer des changements progressifs pour un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias en anglais, veuillez contacter Shelley Amyotte, représentante nationale des communications d'Unifor, Shelley Amyotte à [email protected] ou au 902-717-7491; Pour les demandes de renseignements des médias en français, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante des communications d'Unifor Québec, à [email protected].