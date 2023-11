Les membres de l'UMQ de tout cœur avec Isabelle Lessard

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la démission de leur collègue et mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, les membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) témoignent de leur solidarité et soulignent son engagement dans les deux dernières années dans les instances de l'UMQ.

Tout au long de son mandat, Mme Lessard a fait preuve d'un leadership remarquable, notamment à l'occasion des incendies de forêt de cet été qui ont forcé l'évacuation de sa ville.

« Isabelle s'est donnée corps et âme pour sa communauté, c'est maintenant à son tour de prendre soin d'elle. Il ne fait aucun doute qu'elle a un brillant avenir devant elle. Sa décision nous rappelle avec gravité que les élues et élus municipaux sont avant tout des êtres humains. Les défis et crises auxquels ils font face sont de plus en plus complexes et sont aussi révélateurs de l'importance de leur rôle. », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

Rappelons qu'au cours des dernières années, l'UMQ a posé plusieurs actions pour accompagner les élues et élus aux prises avec des enjeux de santé psychologique ou faisant face à de l'intimidation. L'Union travaille d'ailleurs avec le MAMH afin de mettre en place des mesures additionnelles pour soutenir les municipalités et leur permettre d'étendre leur programme d'aide aux employés aux élues et élus, notamment pour du soutien psychologique.

Mentionnons également la campagne nationale « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », appuyée par plus de 400 municipalités de partout au Québec, la vidéo de sensibilisation « Dompte ton troll », et le regroupement en assurance de l'Union pour la protection de la réputation et de la vie privée des élues, élus et hauts fonctionnaires municipaux , qui est le premier du genre au Canada et regroupe près de 130 municipalités participantes.

