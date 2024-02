Les membres de Kruger Trois-Rivières s'arment d'un puissant mandat de grève

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat Unifor, représentant les travailleuses et travailleurs des sections locales 136, 234, 234 cp et 265 travaillant pour l'usine Kruger Trois-Rivières S.E.C., annonce aujourd'hui que les 298 membres ont voté à grande majorité en faveur d'un mandat de grève. Le comité de négociation a pris cette décision après une journée et demie de négociations infructueuses sur les enjeux monétaires avec l'employeur.

Les pourparlers avaient débuté au début de l'hiver 2023 et, bien que plusieurs étapes aient été franchies, aucune avancée significative n'a été réalisée concernant les enjeux monétaires. En conséquence, le Syndicat Unifor a estimé qu'il n'y avait plus de progrès possibles et a rompu les négociations le 7 février dernier.

"Nos membres sont notre force motrice, et leur engagement envers l'obtention d'une convention collective juste et équitable est inébranlable", déclarent Steeve St-Pierre et Joël Vigeant, représentants nationaux du Syndicat Unifor. "Nous sommes reconnaissants de leur soutien massif et de leur confiance. Ensemble, nous resterons fermes dans nos revendications pour assurer un avenir juste et prospère pour tous les travailleurs de Kruger Trois-Rivières S.E.C."

Les membres des sections locales ont exprimé leur soutien massif à leurs exécutifs syndicaux, en accordant des mandats de grève à des niveaux élevés :

SL 136 : 99,3%

SL 234 et 234 cp : 100%

SL 265 : 100%

Les membres sont déterminés à obtenir une convention collective équitable et soutiennent pleinement les actions de leurs représentants syndicaux.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Pour information : Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, [email protected]