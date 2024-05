Les membres de Kruger Trois-Rivières déclenchent la grève suite à un rejet massif d'une offre globale

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le Syndicat Unifor annonce que les 298 membres des sections locales 136, 234, 234 cp et 265 travaillant pour l'usine Kruger Trois-Rivières S.E.C. ont déclenché une grève cette nuit. Cette décision fait suite au rejet massif d'une offre globale de l'employeur.

Après des mois de négociations infructueuses sur les enjeux monétaires, les membres ont voté à une écrasante majorité en faveur d'une grève pour exprimer leur mécontentement et leur détermination à obtenir une convention collective équitable.

Steeve St-Pierre, porte-parole syndical et représentant national du Syndicat Unifor, a déclaré : « Nos membres ont clairement exprimé leur rejet de l'offre globale de l'employeur. Leur engagement envers l'obtention d'une convention collective juste et équitable est inébranlable. Cette situation est d'autant plus surprenante compte tenu des problèmes de recrutement et de maintien de la main-d'œuvre dans la région. Avec le développement imminent de la filière à batterie, Kruger devra rester compétitif s'il veut garder sa main-d'œuvre qualifiée. »

Joël Vigeant, coordonnateur du secteur de la foresterie pour le Québec, a ajouté : « Le déclenchement de cette grève montre la détermination de nos membres à se battre pour leurs droits. Nous avons le soutien massif de nos membres et nous sommes prêts à continuer la lutte jusqu'à ce que nous obtenions des conditions de travail justes et équitables. »

Le Syndicat Unifor appelle l'employeur à revenir à la table des négociations avec des propositions sérieuses et respectueuses des besoins des travailleurs.

