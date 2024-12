MONTRÉAL, le 22 déc. 2024 /CNW/ - Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor ont ratifié une nouvelle convention collective avec le CN, mettant fin à un cycle de négociations difficile.

« Cet accord garantit des gains importants qui reflètent les contributions essentielles des membres d'Unifor aux activités du CN, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Nous sommes fiers d'apporter des améliorations en matière de sécurité des pensions, d'appropriation du travail et de conditions de travail, qui constituaient les principales revendications des membres. »

L'entente ratifiée, d'une durée de quatre ans, prévoit des améliorations notables des salaires, des avantages sociaux et des protections d'emploi pour plus de 3 000 membres travaillant dans les terminaux et les sièges sociaux du CN partout au Canada, à savoir des techniciennes et techniciens de wagons, des mécaniciennes et mécaniciens de véhicules lourds, des conductrices et conducteurs d'excavatrices et de grues, des mécaniciennes et mécaniciens de moteurs diesel, des grutières et grutiers, des machinistes, des électriciennes et électriciens, des employées et employés de bureau et d'administration, de soutien à la clientèle et des mécaniciennes et mécaniciens de parc, pour en nommer que quelques-uns.

« La force des membres d'Unifor a été évidente tout au long de ce processus. Leur solidarité, leur engagement et leur détermination ont rendu cette entente possible. Nous remercions tous les membres qui ont voté et réaffirmons notre engagement à bâtir de meilleurs milieux de travail et à garantir des opportunités pour tous les membres d'Unifor », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

La ratification de cette convention jette les bases pour des efforts maintenus en vue de renforcer les droits et les protections sur le lieu de travail dans l'ensemble du secteur.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

