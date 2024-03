Les membres d'Unifor Québec se mobilisent contre l'utilisation de briseurs de grève en appui aux grévistes à l'Autoport du CN

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres d'Unifor Québec se sont réunis devant le Terminal modal du CN, situé sur la rue Hickmore à Montréal, pour exprimer leur solidarité avec les membres de la section locale 100, en conflit depuis février avec Autoport Limited en Nouvelle-Écosse, une filiale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN).

Le 27 février 2024, les 239 membres d'Unifor travaillant au centre de traitement et de transbordement de véhicules Autoport, situé à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse, ont entamé un mouvement de grève. Au tout premier jour de la grève, le CN a fait appel à des briseurs de grève, au moment même où la législation fédérale anti-briseurs de grève passait en deuxième lecture à la Chambre des communes.

Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, a déclaré : "L'utilisation de briseurs de grève par Autoport Limited est honteuse et démontre clairement que le gouvernement fédéral doit adopter rapidement une loi anti-briseurs de grève afin d'empêcher les entreprises d'intimider les travailleuses et travailleurs plutôt que de négocier une entente équitable. »

Depuis la formation d'Unifor en 2013, les trois plus longs conflits de travail en nombre de jours perdus mettaient en cause des briseurs de grève. Les conflits de travail impliquant des briseurs de grève durent en moyenne six fois plus longtemps que ceux au cours desquels les employeurs n'ont pas eu recours à des briseurs de grève.

La section locale 100 d'Unifor représente 239 membres au centre de traitement et de transbordement de véhicules de l'autoport situé à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse. Exploité par le CN, l'autoport est l'une des plus grandes installations du genre en Amérique du Nord, traitant et transbordant près de 185 000 véhicules annuellement.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

