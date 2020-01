Les membres d'Unifor de GRT entameront une grève

KITCHENER, ON, le 19 janv. 2020 /CNW/ - Les membres de la section locale 4304 d'Unifor qui travaillent pour Grand River Transit se préparent à entamer un mouvement de grève après avoir rejeté l'entente de principe négociée avec le service de transport la semaine dernière.

« Les membres ont envoyé un message très clair à GRT aujourd'hui : l'entreprise doit leur présenter une meilleure offre à la table de négociation », a déclaré Tim Jewell, président de la section locale 4304.

Le rejet de la convention collective place maintenant l'unité de négociation en position de grève légale. La grève commencera officiellement mardi matin. Les autobus continueront de rouler jusqu'à la fin du service régulier lundi.

Les négociations se sont terminées le 13 janvier par la conclusion d'une entente de principe juste avant que l'ancienne convention collective expire à minuit. Cette entente a été rejetée par les membres de la section locale 4304 de GRT lors des votes de ratification d'aujourd'hui.

La section locale 4304, qui représente les conducteurs, les mécaniciens, les préposés à l'entretien des véhicules et les répartiteurs de GRT, s'empressera de fixer des dates de négociation avec l'employeur afin de traiter des questions en suspens. Aucun détail de l'entente de principe ne sera divulgué.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

