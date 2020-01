Les meilleurs véhicules au Canada en 2020, répartis parmi 12 catégories, dévoilés par l'Association des Journalistes Automobile du Canada

Les gagnants des catégories du programme de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année dévoilés au Salon international de l'automobile de Montréal.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW/ - L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a dévoilé aujourd'hui les meilleurs véhicules au Canada en 2020, répartis parmi 12 catégories qui incluent des segments tels que les voitures, les véhicules utilitaires et les camionnettes.

À la suite de cette annonce, dix constructeurs se rapprochent des titres ultimes de Voiture canadienne de l'année 2020 et de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020. Subaru, FCA et Porsche ont été déclarés gagnants dans deux catégories chacun alors que les constructeurs les plus récompensés de l'an dernier, Mazda et Kia, ajoutent tous deux un trophée à leur collection. Les gagnants des catégories Meilleur EV 2020 au Canada et Meilleur EV de luxe 2020 au Canada, Chrysler et Jaguar respectivement, en sont à leur deuxième victoire consécutive dans ces mêmes catégories.

Les gagnants ont été choisis parmi les 51 modèles participants qui incluaient les gagnants des différentes catégories de l'année passée de même que les modèles mis à jour et de nouvelle génération de cette année. Les votes ont été compilés de manière anonyme parmi les 1 200 bulletins de vote soumis. Les journalistes de l'AJAC de partout au Canada ont conduit les véhicules sur une période d'évaluation de six mois, dans les mêmes conditions auxquelles font face les conducteurs canadiens.

« Selon nos membres, les gagnants des catégories du programme de la Voiture canadienne de l'année de l'AJAC sont les voitures, les VUS et les camionnettes les mieux équipés pour faire face à la réalité de la conduite au Canada, » dit Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Les membres de l'AJAC représentent le plus important regroupement d'experts en journalisme automobile au pays et ils sont fiers de partager des évaluations objectives, justes et réalistes sur les véhicules qu'ils conduisent. Les Canadiens peuvent être assurés que nos experts sont familiers avec les défis que représentent les différentes conditions routières et météos du Canada. Chacun des véhicules a été choisi en conséquence. »

Ces 12 véhicules sont désormais en lice pour gagner les titres de Voiture canadienne de l'année 2020 et de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020. Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Tonroto, le 13 février 2020. Les prix de la Voiture verte canadienne de l'année 2020 et du Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2020, remis aux véhicules jugés les plus éconergétiques au Canada, seront remis lors du Salon international de l'automobile de Vancouver le mercredi 25 mars 2020.

Les gagnants des catégories du programme de la Voiture canadienne de l'année 2020 et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020:

Meilleure voiture compacte 2020 au Canada

Mazda Mazda3

Meilleure voiture grand format 2020 au Canada

Subaru Legacy

Meilleure voiture de luxe compacte 2020 au Canada

Mercedes-Benz A-Class

Meilleure voiture de performance 2020 au Canada

Toyota Supra

Meilleure voiture de performance de luxe 2020 au Canada

Porsche 911 Carrera

Meilleur utilitaire intermédiaire 2020 au Canada

Subaru Outback

Meilleur utilitaire grand format 2020 au Canada

Kia Telluride

Meilleur utilitaire compact de luxe 2020 au Canada

Volvo XC40

Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe 2020 au Canada

Porsche Cayenne

Meilleure camionnette 2020 au Canada

Ram 1500 EcoDiesel

Meilleur EV 2020 au Canada

Chrysler Pacifica Hybride (deuxième victoire consécutive)

Meilleur EV de luxe 2020 au Canada

Jaguar I-PACE (deuxième victoire consécutive)

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

