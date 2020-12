Les dépenses annuelles en médicaments dans les régimes publics dépassaient 12 milliards de dollars en 2018-2019

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - La plus récente édition du rapport CompasRx du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) révèle que les dépenses liées aux médicaments d'ordonnance pour les régimes publics d'assurance-médicaments du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) ont augmenté de 5,6 % en 2018-2019 pour atteindre 12,1 milliards de dollars, une hausse principalement attribuable à une augmentation marquée de l'utilisation de médicaments plus onéreux jumelée à l'incidence accrue des changements au niveau de la structure des régimes et au recours aux médicaments génériques.

Le rapport CompasRx du CEPMB suit et analyse les pressions sur les coûts qui ont une incidence sur les variations dans les dépenses en médicaments d'ordonnance des régimes publics d'assurance-médicaments au Canada. La sixième édition de CompasRx donne un aperçu des facteurs à l'origine de la croissance des coûts des médicaments et des coûts d'exécution d'ordonnance en 2018-2019, ainsi qu'un examen rétrospectif des tendances récentes dans les coûts et l'utilisation des régimes publics d'assurance-médicaments.

L'analyse porte sur tous les régimes publics d'assurance-médicaments provinciaux (à l'exception du Québec), du Yukon et du Programme des services de santé non assurés (SSNA). Ces régimes représentent environ le tiers des dépenses annuelles totales consacrées aux médicaments d'ordonnance au Canada.

Faits en bref

Entre 2013- 2014 et 2018-2019, les dépenses totales en médicaments d'ordonnance des régimes publics d'assurance-médicaments du Canada ont augmenté de 3 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel moyen de 5,5 %.

2018-2019, les dépenses totales en médicaments d'ordonnance des régimes publics d'assurance-médicaments du ont augmenté de 3 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel moyen de 5,5 %. Les coûts des médicaments dans les régimes publics d'assurance-médicaments du SNIUMP ont augmenté de 5,8 % en 2018-2019, représentant 9,7 milliards de dollars de leurs dépenses totales de 12,1 milliards de dollars, alors que les coûts d'exécution d'ordonnance ont augmenté de 5,1 %.

L'utilisation accrue de médicaments plus onéreux a exercé une pression à la hausse de 6,7 % sur les coûts des médicaments en 2018-2019. De ce taux, 3,3 % est attribuable à dix médicaments présentant des coûts de traitement annuels élevés ou de larges populations de patients.

Les économies découlant des réductions de prix et de la substitution par des médicaments génériques et biosimilaires ont augmenté considérablement en 2018-2019 suite aux récentes initiatives relatives à l'établissement des prix des médicaments génériques, qui ont fait baisser les prix de 6,2 %.

Le lancement du programme Assurance-santé Plus de l' Ontario a contribué à hauteur de 4,7 % à la croissance des coûts des médicaments dans l'ensemble des régimes, avec près de 12 millions d'ordonnances remplies pour plus de 2 millions de bénéficiaires actifs.

