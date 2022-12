Les médicaments antiviraux contre l'influenza seront accessibles gratuitement

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que l'oseltamivir (comme le TamifluMC), un traitement contre l'influenza, sera accessible gratuitement dans les prochains jours. Ce médicament est avant tout destiné aux personnes qui présentent des risques de complications pouvant conduire à des consultations médicales ou à des hospitalisations. Il est disponible dans toutes les pharmacies, sur ordonnance du pharmacien, du médecin ou de l'infirmière praticienne spécialisée (IPS).

Pour y avoir accès, toute personne qui présente des symptômes d'allure grippale doit d'abord passer rapidement un test de détection antigénique rapide, disponible gratuitement en pharmacie, pour éliminer la possibilité d'une infection à la COVID-19.

Si le résultat est négatif à ce test rapide, la personne doit prendre rapidement rendez-vous dans un centre de dépistage désigné (CDD) pour passer un test COVID-19 plus sensible que le précédent, de même qu'un test de détection de l'influenza. Le rendez-vous peut être pris en CDD sur le site de Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

Si le test indique que la personne est atteinte de l'influenza ou de la COVID-19, il est nécessaire pour elle de consulter rapidement un professionnel de la santé (pharmacien, médecin ou IPS) pour vérifier si elle peut recevoir le médicament approprié, en vue de réduire les risques de complications. Le professionnel de la santé consulté déterminera si la personne est admissible à recevoir un médicament antiviral pour traiter sa grippe ou la COVID-19, selon les besoins ou les contre-indications propres à chaque personne. Si la personne est admissible, elle pourra recevoir gratuitement ce traitement dans la pharmacie de son choix. Notons que les traitements sont en cours de distribution dans l'ensemble des pharmacies du Québec.

Citation :

« L'élargissement de l'accès à ces médicaments représente une avancée majeure dans nos efforts pour favoriser une meilleure prise en charge des personnes à risques de complications. On peut ainsi espérer réduire certaines consultations médicales et hospitalisations. Je salue d'ailleurs les pharmaciennes et les pharmaciens pour leur contribution à ces démarches. Il s'agit, à mes yeux, d'une optimisation notable de nos approches de prise en charge, et qui arrive à point, dans un contexte où les besoins sont criants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Les personnes pour lesquelles un traitement contre la COVID-19 (p. ex. : Paxlovid MC ou Evusheld MC ) ou contre l'influenza (p. ex. : Tamiflu MC ) est envisagé peuvent prendre rendez-vous dans un centre de dépistage.

ou Evusheld ) ou contre l'influenza (p. ex. : Tamiflu ) est envisagé peuvent prendre rendez-vous dans un centre de dépistage. Si la personne reçoit un test positif à l'influenza, un traitement oral (oseltamivir) contre cette infection peut être envisagé si cette personne est à haut risque de développer des complications, à certaines conditions, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour la COVID-19. Ces conditions sont notamment que les symptômes soient présents depuis 48 heures ou moins et que la personne ne présente pas de contre-indications à recevoir ce médicament en raison de son état de santé ou de sa médication concomitante. La personne doit alors consulter rapidement, en téléphonant auparavant, un pharmacien, une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin. Notons que le traitement antiviral contre l'influenza est disponible gratuitement sous ordonnance, en pharmacie.

Il est à noter que l'efficacité des médicaments antiviraux est en grande partie liée au délai entre l'apparition des symptômes et le début de la prise du médicament. Les personnes à risques de complications sont donc invitées à obtenir un test dès que des symptômes de maladie causée par un virus respiratoire apparaissent et, si le résultat est positif, à consulter immédiatement les professionnels de la santé mentionnés précédemment.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039