Les médecins spécialistes rejettent unanimement le PL 106 et dénoncent l'approche du ministre Dubé

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Hier soir se tenait une assemblée générale spéciale de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Réunissant 159 délégués, représentant les 36 associations médicales affiliées, l'assemblée a adopté à l'unanimité une résolution qui condamne notamment l'attitude et les actions législatives du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Par cette résolution, les médecins spécialistes demandent également au gouvernement et à l'Assemblée nationale de respecter les ententes négociées avec la FMSQ, de renoncer à l'adoption du PL 106 et d'entamer une véritable négociation sur le renouvellement de l'Accord-cadre.

Élément rare et significatif, les membres ont aussi mandaté la FMSQ et ses associations affiliées de mettre en place, au moment opportun, des moyens de pression et de mobilisation, afin de contrer l'attitude autoritaire et contre-productive du gouvernement.

« Hier, nous avons assisté au ralliement unanime et sans équivoque des médecins spécialistes contre l'approche du ministre de la Santé et son projet de loi 106. Le message est clair. Nous n'accepterons pas un projet de loi qui remet en cause les conditions de pratique et la qualité des soins. Nous refusons d'être les boucs émissaires d'un réseau fragilisé par la mauvaise gestion des dernières années. » - Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

La Fédération convoque ses membres pour un webinaire sur le projet de loi 106

La FMSQ a convoqué ses membres à une rencontre virtuelle la semaine prochaine afin de faire le point sur l'impasse actuelle et les actions à entreprendre.

La FMSQ et son président ne feront pas de commentaires supplémentaires avant la tenue de cette rencontre.

