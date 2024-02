OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Selon le nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publié dans le cadre de la 15e édition de la Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC, les gouvernements canadiens commencent à faire des progrès en matière de réduction du fardeau administratif des médecins.

En 2023, le rapport de la FCEI Les patients avant la paperasse révélait que les médecins du Canada consacrent collectivement environ 18,5 millions d'heures par année à des tâches administratives superflues. Nous avons donc lancé à tous les gouvernements le défi d'aider les médecins à rattraper les retards en matière de consultations. Le rapport de cette année présente un aperçu des progrès réalisés par les gouvernements ayant accepté de relever le défi et rappelle la nécessité de prioriser la réduction de la paperasserie dans le secteur de la santé.

« Nous sommes heureux de voir les provinces commencer à s'attaquer à la question. La paperasse excessive contribue à l'épuisement professionnel chez les médecins et les empêche de voir leurs patients actuels ou d'en accepter de nouveaux. La première année est encourageante, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la cible de réduction recommandée par la FCEI de 10 %, qui libérerait 1,85 million d'heures par année, soit l'équivalent de 5,6 millions de consultations au pays », souligne Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI et coauteur du rapport.

La Nouvelle-Écosse et le Manitoba mènent ce défi, puisqu'ils ont mesuré le fardeau administratif de leurs médecins et fixé un objectif de réduction. Ces provinces devancent largement les autres : la Nouvelle-Écosse a éliminé environ 250 000 heures de paperasse inutile, et le Manitoba a créé un groupe de travail avec la FCEI et Doctors Manitoba pour mesurer le fardeau administratif des médecins et fixer des objectifs de réduction.

D'autres provinces comme l'Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont mené de bonnes initiatives (règles pour favoriser la mobilité de la main-d'œuvre, groupes de travail, dossiers médicaux électroniques, etc.), mais ont encore du chemin à faire pour réellement diminuer le fardeau administratif des médecins et améliorer l'accès aux soins.

« L'accès aux soins passe par la santé des médecins. Dans notre Sondage national sur la santé des médecins, près de 60 % des médecins canadiens ont indiqué que leur fardeau administratif a une influence directe sur leur santé mentale, et 75 % ont affirmé qu'il les empêche de s'occuper de leurs patients. La réduction de la paperasse inutile favorise le bien-être et la rétention des médecins et améliore l'accès aux soins », déclare la Dre Kathleen Ross, présidente de l'Association médicale canadienne.

Il faut en faire davantage

Malheureusement, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le gouvernement fédéral accusent du retard, n'ayant pas encore pris de mesure pour diminuer le fardeau administratif des médecins.

« Les défis dans le secteur de la santé ont un impact sur la population, mais aussi sur les propriétaires de PME, dont les médecins de famille qui ont leur propre cabinet. Dans un sondage mené par la FCEI, une forte majorité de répondants ont indiqué que les gouvernements devraient alléger la paperasserie des médecins pour leur permettre de se concentrer sur les consultations avec leurs patients. Les gouvernements, à tous les paliers, doivent agir sans tarder pour prévenir l'épuisement professionnel et une pénurie de professionnels de la santé », poursuit M. Alegbeh.

La FCEI se réjouit de voir que certaines provinces commencent à faire des progrès en la matière, mais il reste encore beaucoup à faire pour avoir un impact réel sur le terrain. La FCEI demande aux gouvernements de prendre les mesures suivantes :

Quantifier le fardeau administratif total des médecins.

Mesurer les conséquences du fardeau administratif des médecins.

Cerner les sources du fardeau administratif des médecins et les principaux irritants à corriger.

Se fixer un objectif de réduction (par exemple, de 10 %) et définir les moyens à prendre à court, moyen et long terme pour l'atteindre. Informer le public des progrès accomplis d'année en année.

Confier la responsabilité de la réduction du fardeau administratif des médecins à une entité disposant de ressources spécifiquement réservées à ce mandat.

« La réduction du fardeau administratif des médecins est une solution concrète que devraient appliquer les gouvernements pour s'attaquer aux enjeux du système de santé canadien. Les progrès observés jusqu'à présent sont encourageants, mais il reste beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi nous continuons à demander à tous les gouvernements de prendre les mesures qui s'imposent », conclut M. Alegbeh.

Consultez le rapport complet .

