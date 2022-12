LES MANUFACTURIERS SALUENT LE PLAN D'ACTION FÉDÉRAL POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERTE

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, concernant le déploiement d'un plan d'action ESG et d'une feuille de route pour favoriser l'émergence d'une économie plus verte dans les régions du Québec. L'Association soutient que les manufacturiers doivent être mieux accompagnés et soutenus dans leur transition verte.

« Le gouvernement canadien s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. On note aussi de plus en plus de conditions de financement qui tiennent compte des facteurs ESG (environnement, société et gouvernance). On remarque également que les grands donneurs d'ordres prennent des engagements sérieux en matière de ESG, ce qui a du même coup des impacts sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Leurs fournisseurs, souvent des PME, se doivent alors de faire ce virage. Il faut toutefois davantage sensibiliser, soutenir et accompagner les entreprises, principalement les PME, à intégrer les facteurs liés au développement durable. Nous saluons donc l'initiative de la ministre qui déploie, par étape, un plan ambitieux qui tient compte des réalités des entreprises qui ne sont pas toutes à la même place sur le chemin de la transition », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Mieux soutenir les manufacturiers dans leur transition verte

L'Association accueille également positivement la mise en place d'un comité consultatif qui appuiera la réflexion de la ministre sur la transition verte et les prochains jalons de la feuille de route. Celui-ci devra pouvoir prendre en compte la réalité terrain des entreprises manufacturières qui doivent composer avec différents défis actuellement, dont la pénurie de main-d'œuvre, l'intégration accélérée de nouvelles technologies pour assurer leur compétitivité et augmenter leur productivité et les perturbations dans le commerce international.

« L'intégration des facteurs ESG peut permettre de créer de la valeur à long terme et contribuer à favoriser la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Il y a des occasions d'affaires en ce sens qui permettront de nous démarquer de la concurrence internationale et nous devons mieux les faire connaitre auprès des entreprises québécoises », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]