LES MANUFACTURIERS DEMANDENT UNE EXTENSION POUR LA VACCINATION DES CAMIONNEURS TRANSFRONTALIERS

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) presse le gouvernement fédéral de repousser de trois mois la date butoir du 15 janvier 2022 pour la vaccination des camionneurs transfrontaliers avant que l'ensemble de la population québécoise n'en subisse les contrecoups. Bien que les efforts de vaccination de ces travailleurs essentiels se poursuivent, un manque de flexibilité met à risque l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, qui peine toujours à se relever de la pandémie.

Les manufacturiers sont conscients que la vaccination de ces camionneurs est incontournable dans la lutte contre la pandémie. Néanmoins, les délais étant courts, cette mesure risque de mettre en péril la production intégrée à l'échelle nord-américaine, déjà aux prises avec d'importants enjeux de main-d'œuvre.

Alors que les camionneurs jouent un rôle central dans l'approvisionnement des produits alimentaires et les biens essentiels pour les Québécois et les Québécoises, le gouvernement fédéral doit faire preuve de sensibilité pour éviter de mettre un poids supplémentaire sur la population, qui doit déjà composer avec de récentes hausses de prix à la consommation.

« Il faut être lucide : à l'heure actuelle, empêcher les camionneurs qui ne sont pas encore vaccinés de faire leur travail priverait l'industrie d'un cinquième de sa main-d'œuvre. Avec les chaînes d'approvisionnement déjà fragilisées, les coûts d'approvisionnement en augmentation et de nombreux postes vacants, il est minuit moins une pour le gouvernement fédéral. Garder la ligne dure enverrait un signal inquiétant à la population et à l'industrie », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Une industrie intégrée et vitale pour les manufacturiers

Les camionneurs transfrontaliers font partie intégrante de la vitalité de la chaîne logistique, approvisionnant chaque jour les manufacturiers québécois et contribuant ainsi au commerce international. À l'échelle canadienne, l'industrie du camionnage transporte près de 70 % des 648 milliards de dollars en échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Cela comprend l'approvisionnement alimentaire et les biens essentiels du Canada.

« La vaccination des camionneurs transfrontaliers est une priorité pour les manufacturiers, puisqu'ils sont des partenaires essentiels. Nous attendons une prise de position claire du gouvernement pour permettre un délai additionnel aux camionneurs. C'est une condition nécessaire pour s'assurer que tous les Québécois aient accès aux biens essentiels dont ils ont besoin », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

