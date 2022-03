LES MANUFACTURIERS DEMANDENT LA FIN DU CONFLIT DE TRAVAIL AU CANADIEN PACIFIQUE

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande au Canadien Pacifique (CP) et à la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada de parvenir rapidement à une entente afin d'éviter une interruption de service qui nuirait gravement aux opérations des entreprises manufacturières et exportatrices.

« Nous invitons les parties à en venir à un règlement rapidement. Un arrêt de travail au CP est la dernière chose dont les manufacturiers ont besoin actuellement. Cela représenterait un impact économique important pour nos entreprises. Ce ne sont pas les manufacturiers ni les exportateurs qui sont assis à la table de négociation, mais ce sont eux qui seront touchés directement par la situation. Après tout ce nous avons vécu dans les derniers mois, après toutes les perturbations qui s'accumulent et bousculent nos chaînes d'approvisionnement, on n'a pas besoin de ça », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Rappelons que les manufacturiers comptent parmi les plus grands utilisateurs de services de transport ferroviaire. Le CP est un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement manufacturières.

Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ont des impacts concrets sur les manufacturiers québécois. Bien que leurs causes soient multiples, elles ont entraîné, depuis deux ans, des pertes de ventes de plus de 8,3 milliards de dollars selon un sondage de MEQ effectué en février dernier. 90% des manufacturiers québécois déclarent d'ailleurs subir des perturbations liées à leur chaîne d'approvisionnement, dont 60 % les qualifient de majeures ou de sévères.

« Un arrêt de service au CP portera un nouveau coup à la réputation du Canada à l'international et nuira au climat d'affaires. Cette situation doit être évitée à tout prix et nous demandons aux deux parties de parvenir à un accord. S'il n'est pas possible d'arriver à une entente à temps, le gouvernement fédéral doit prendre des mesures rapides et décisives pour mettre fin au conflit », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

