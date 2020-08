Les manufacturiers condamnent la décision de l'administration américaine d'imposer des tarifs douaniers sur l'aluminium canadien

MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) condamne la décision prise aujourd'hui par l'administration américaine de prélever des tarifs douaniers sur les importations d'aluminium canadien.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a émis la déclaration suivante aujourd'hui de la part de sa présidente-directrice générale, Véronique Proulx, en réponse à l'annonce de l'administration américaine de prélever des droits de douane sur l'aluminium canadien:

« Les mesures annoncées aujourd'hui sont à la fois injustifiées et inutiles et auront un impact négatif sur les efforts considérables déployés pour restaurer nos économies respectives, qui vacillent en raison de la COVID-19. »

« MEQ presse le gouvernement fédéral de répondre rapidement avec des mesures qui envoient un message clair que la décision d'aujourd'hui ne peut être tolérée et aura un impact négatif sur les économies canadienne et américaine. L'aluminium est un élément clé d'innombrables produits manufacturés, et compte tenu de la profonde intégration des chaînes d'approvisionnement manufacturières, les tarifs douaniers feront augmenter les prix pour les consommateurs et rendront plus difficile notre relance économique collective. »

« L'industrie canadienne de l'aluminium emploie 10 000 travailleurs et le Canada constitue le plus grand fournisseur d'aluminium des États-Unis, de sorte qu'il ne devrait pas être la cible de ces tarifs inutiles et injustifiés. »

