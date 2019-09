Les maisons de naissance vous ouvrent leurs portes

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À compter du 21 septembre, les maisons de naissance à travers le Québec ouvriront leurs portes et invitent la population à visiter leurs installations. La Fédération des professionnèles de la CSN et le Regroupement Les Sages-Femmes du Québec (RSFQ) s'associent aux maisons de naissance pour cet événement, qui s'inscrit dans les célébrations des 20 ans de la légalisation de la pratique sage-femme au Québec, et profitent de l'occasion pour faire connaître les services offerts par les sages-femmes, malheureusement encore trop peu connus. Par ailleurs, sept maisons de naissance célèbrent également 25 années depuis leur création dans le cadre des projets-pilotes qui ont ensuite donné naissance à ce service public et gratuit pour les familles québécoises.

« Ces 20 années ont permis de mettre en place des services dans plusieurs régions, mais nous sommes à un point tournant car beaucoup reste encore à faire pour améliorer l'accessibilité et répondre à la demande croissante des femmes qui souhaitent accoucher avec une sage-femme. », a souligné Mounia Amine, présidente du Regroupement. Le RSFQ rappelle que, malgré une demande supérieure à l'offre, à peine 4% des femmes ont accès à ce service, bien que le Ministère de la santé et des services sociaux se fût fixé une cible de 10% dans le cadre de sa Politique de périnatalité 2008-2018.

Le Québec accuse un retard sur l'Ontario mais une rencontre, en juillet dernier, avec la ministre de la santé et des services sociaux, Mme McCann, nous donne espoir que le gouvernement s'attaquera aux problèmes qui nuisent à l'accessibilité. « La ministre s'est dite ouverte à ce que son ministère mette en place les mesures nécessaires à un meilleur déploiement des services et qu'ils soient offerts de manière équitable pour toutes, peu importe la région. Nos deux organisations collaborent déjà en ce sens, mais seule une réelle volonté politique nous permettra d'apporter les solutions adéquates. » a rajouté Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles de la CSN.

Venez célébrer avec nous et rencontrer les sages-femmes de votre région :

- Maison de naissance du Boisé de Blainville, Blainville 21 septembre de 11 h à 15 h - Maison de naissance Mimosa, Lévis 29 septembre de 13 h à 16 h - Maison de naissance du Fjord-au-Lac, Chicoutimi 3 octobre de 15 h à 19 h - Maison de naissance du Haut-Richelieu, Rouville 5 octobre de 10 h à 13 h - Maison de naissance de l'Estrie, Sherbrooke 6 octobre de 10 h à 12 h - Maison de naissance Colette-Julien, Mont-Joli 10 octobre de 12 h à 17 h 30 - Maison de naissance du Lac-St-Louis, Montréal 13 octobre de 13 h à 16 h - Maison de naissance Côte-des-Neiges, Montréal 22 octobre de 9 h à 16 h 30 - Service de sage-femme de la Baie-des-Chaleurs, Caplan 22 octobre de 16 h 30 à 19 h 30

À propos

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte 9000 membres, salariés ou travailleurs autonomes, œuvrant dans un large éventail de professions et ce, dans plusieurs secteurs: santé et des services sociaux, éducation, organismes gouvernementaux, économie sociale et action communautaire, ainsi que le secteur privé.

Le Regroupement Les Sages-Femmes du Québec (RSFQ) est l'association professionnelle des sages-femmes du Québec. Il représente plus de 230 sages-femmes exerçant la profession partout dans la province. Il œuvre au développement de la profession et défend le libre choix des lieux d'accouchement pour les femmes et personnes qui accouchent.

SOURCE CSN

Renseignements: Camille Godbout, Service des communications de la CSN, 514-809-7940, camille.godbout@csn.qc.ca

Related Links

https://www.csn.qc.ca/