Lieu historique national de la Citadelle-d' Halifax - nouvelle exposition phare :

L'exposition Forteresse d' Halifax : Une ville façonnée par le conflit retrace l'histoire de Kjipuktuk, où est fondé Halifax en 1749, une ville devenue aujourd'hui une belle mosaïque multiculturelle. Elle relate également l'histoire fascinante des gens d'ici : les Mi'kmaq, les pionniers britanniques, français et acadiens, les loyalistes noirs et les immigrants de différentes cultures, et ce, du point de vue des quatre forts qui se sont dressés au sommet de la colline de la citadelle. Les visiteurs de tous âges apprécieront l'accessibilité et la nature expérientielle des différentes salles. La saison a débuté le 7 mai.





Ne manquez pas l'occasion de visiter ce joyau spécial situé au cœur de Kjipuktuk, ou « le Grand Port ». Profitez de vues panoramiques depuis un nouveau point d'observation et plongez dans la riche histoire d' Halifax en participant à une visite guidée. Vous pouvez déjà réserver vos billets pour le traversier vers l'île Georges sur le site d'Ambassatours! La saison débute le 11 juin.





Le nouveau sentier à usages multiples Ukme'k, qui signifie « tortueux » en mi'kmaq, longe la rivière Mersey et relie le terrain de camping aux aires de fréquentation diurne les plus prisées. Les visiteurs auront accès à 6,3 km de méandres parsemés d'éléments techniques facultatifs conçus pour les amateurs de vélo de montagne, et traverseront le nouveau pont de Mill Falls ainsi que le passage piétonnier inclusif aux couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez louer de l'équipement sur place auprès de Whynot Adventure, the Keji Outfitters. Le parc national Kejimkujik Bord de mer , situé sur la côte atlantique, offre un littoral sauvage et isolé où l'on trouve du sable blanc et des eaux turquoises. Le sentier du Cap-Port Joli, nouvellement réaménagé, sera rouvert en juin à la suite d'importants travaux réalisés en vue d'éviter des dommages éventuels causés par les changements climatiques.





- Une nouvelle expérience immersive appelée Un entretien avec le gouverneur sera offerte au lieu historique national de Port-Royal . Les visiteurs incarneront le rôle d'un nouveau pionnier arrivant à l'Habitation pour se faire attribuer ses fonctions. Quelle meilleure façon de comprendre la vie d'un pionnier et sa relation avec les Mi'kmaq? La saison débute le 20 mai.

Au lieu historique national du Fort-Anne, des visites sur le thème de l'Acadie et des fortifications de style Vauban seront offertes tous les jours. Il est également possible de s'inscrire à l'avance aux visites en gants blancs de la grande collection d'artéfacts. La saison débute le 20 mai.

Les lieux de Parcs Canada fournissent le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Qu'ils soient à la recherche d'aventures, de plaisir pour toute la famille, d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire ou d'une pause dans leur quotidien, d'innombrables expériences uniques répondent aux besoins des visiteurs.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique et de respecter toute la signalisation et les directives des employés sur place.

Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs au lieu historique national de la Citadelle-d' Halifax , au parc national et lieu historique national Kejimkujik (au centre d'accueil) et au lieu historique national du Fort-Anne.

, au parc national et lieu historique national Kejimkujik (au centre d'accueil) et au lieu historique national du Fort-Anne. La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada offre un accès illimité à plus de 80 destinations d'un bout à l'autre du pays pendant un an. Les visiteurs peuvent se la procurer en ligne, dans un lieu de Parcs Canada et chez les détaillants partenaires dans l'ensemble du pays.

