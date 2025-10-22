Les libéraux en mode écoute dans le Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - De retour d'une tournée de 4 jours dans le Nord-du-Québec, le porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit et responsable de la région, André A. Morin, et son chef, Pablo Rodriguez, ont porté la voix des acteurs économiques et politiques rencontrés jusqu'à l'Assemblée nationale, cette semaine, lors d'un point de presse.

Les deux libéraux ont dénoncé le mur-à-mur imposé par la CAQ qui ne correspond absolument pas aux réalités particulières du Nord-du-Québec. Durant leur séjour, qui les a menés à Chibougamau et à Lebel-sur-Quévillon, ils ont pu constater que le manque d'écoute du gouvernement caquiste a des répercussions néfastes sur l'économie de cette vaste région du Québec.

« Chaque région a ses particularités et notre séjour dans le Nord-du-Québec n'a fait que confirmer que la CAQ n'a pas saisi cette réalité. Durant ce périple, nous avons eu des rencontres riches et productives qui nous ont démontré tout le dynamisme entrepreneurial des gens qui habitent la région. Il faut être à l'écoute des régions et cesser de leur imposer des mesures mur-à-mur comme le fait la CAQ. J'étais très heureux de retourner dans le Nord-du-Québec et d'être accompagné de notre chef pour prendre le pouls de la population et des élus. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit et responsable de la région du Nord-du-Québec

« Tout au long de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec et depuis mon élection, j'ai pris l'engagement d'aller à la rencontre des Québécois dans toutes les régions du Québec. Un gouvernement libéral va d'ailleurs lancer rapidement une série de forums économiques dans chacune d'elles afin de mettre fin au mur-à-mur caquiste qui ne fonctionne pas. Les gens sur place nous l'ont exprimé clairement : ils en ont assez du manque de respect de la part de ce gouvernement envers les régions. »

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

