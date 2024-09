La Section du Québec de FEI Canada dévoile les membres de son conseil d'administration pour 2024-2025

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Section du Québec de Dirigeants financiers internationaux Canada (FEI Canada), une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière, dévoilait hier la composition de son nouveau conseil d'administration pour l'année 2024-2025. Élu lors d'un scrutin électronique tenu du 28 août au 5 septembre derniers, ce conseil d'administration a officiellement été présenté le 26 septembre lors de l'assemblée générale annuelle, qui s'est tenue dans le cadre du traditionnel Rendez-vous de la rentrée au Musée McCord Stewart à Montréal.

C'est avec enthousiasme que l'association accueille François De Broux en tant que nouveau directeur général. Fort de sa solide expérience à titre de directeur général et chef aux services aux grandes entreprises chez Banque Scotia, entreprise dans laquelle il a exercé pendant plus de 30 ans, M. De Broux apportera une expertise précieuse à la Section du Québec. Il succède à Monica Rocheleau, à qui l'association exprime toute sa gratitude pour son dévouement.

Sous la présidence de Dominic Grimard, CPA, associé et chef de la direction financière chez Power Sustainable, le conseil d'administration 2024-2025 est composé de gestionnaires chevronnés du secteur financier. Ils s'engagent à offrir aux membres de l'association une programmation riche et pertinente, favorisant le réseautage, le développement professionnel et l'échange de pratiques exemplaires.

« Nous sommes très heureux d'accueillir François De Broux au sein de notre équipe et de pouvoir compter sur un conseil d'administration aussi talentueux », a déclaré Dominic Grimard. « Ensemble, nous travaillerons sans relâche pour faire de 2024-2025 une année marquante pour notre communauté de dirigeants financiers. »

Composition du conseil d'administration 2024-2025 de la Section du Québec de FEI Canada

Catherine Allard, CPA, administratrice de sociétés

Marie-Josée Amyot, CPA, ASC, vice-présidente Finance, Les Eaux Naya

Philippe Castaigne, MBA, CPA, directeur des services administratifs, Collège Jean-Eudes

Caroline Danis, CPA, cheffe de la direction financière, Groupe LOU-TEC

Bruno Des Rosiers, CPA, MBA, vice-président principal, Finances, Matrox

Anick Dubois, CPA, vice-présidente, Finances, Novacap

Carl Gauvreau, FCPA, MBA, chef de la direction financière, Croix Bleue

Marc Godin, CFA, MBA, directeur général, Cheverny Capital

Caroline Goulian, CPA, vice-présidente performance financière et analyse, Reitmans Canada

Dominic Grimard, CPA, associé et chef de la direction financière, Power Sustainable

Benoît Guérard, CPA, MBA, directeur principal, Architecture d'entreprise, alignement stratégique et intégration, Hydro-Québec

Mathieu Hébert, CPA, vice-président Finance, Stella-Jones

Stéphanie Labelle, CPA, directrice principale finance - Transformation et systèmes, Intact Corporation financière

Martin Lebeau, CPA, MBA, investisseur et administrateur de sociétés

Louis Marcotte, FCPA, MBA, premier vice-président exécutif et chef des finances, Intact Corporation financière

Erik Schwanen, CPA, vice-président finance, RONA

« L'année à venir s'annonce riche en perspectives », déclare M. Grimard. « La croissance de notre communauté, avec l'arrivée de 26 nouveaux membres depuis le 1er janvier 2024, témoigne de la vitalité de notre réseau. Forts de cet élan, notre conseil d'administration et nos comités poursuivront leurs efforts pour offrir à nos membres des opportunités toujours plus nombreuses de se développer, de réseauter et d'avoir un impact significatif sur le paysage financier québécois. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos bénévoles pour leur engagement sans faille. »

Agissant comme un véritable catalyseur pour renforcer le rôle de ses membres au sein de la communauté financière, la Section du Québec de FEI Canada se démarque par la richesse et le dynamisme de son offre. Elle propose de nombreuses occasions de réseautage, ainsi que des activités axées sur le partage et le perfectionnement des connaissances. Parmi les événements phares, le Forum de la direction financière 2024 se tiendra le 20 novembre prochain au Marché Bonsecours de Montréal. La Section organise également le prestigieux concours « Les As de la finance », qui met en lumière des figures d'exception dans le secteur financier québécois et célébrera sa 15e édition le 7 mai 2025.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation, ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Québec | FEI Canada ou suivez-nous sur LinkedIn.

Renseignements : François De Broux, Directeur général, FEI Canada, Section du Québec, 514 695-9196 | [email protected]