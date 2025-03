Les lauréats des meilleurs prix du monde en matière de service à la clientèle et de ventes seront récompensés lors d'une cérémonie à New York

FAIRFAX, Virginie, 6 mars 2025 /CNW/ - Les lauréats de la 19e édition annuelle des prix Stevie® pour les ventes et le service à la clientèle, reconnus comme les meilleurs prix du monde en matière de service à la clientèle et de ventes, ont été annoncés. La liste complète de tous les lauréats des prix Stevie en or, argent et bonze par catégorie, pour l'édition 2025, est disponible à l'adresse www.StevieAwards.com/Sales.

Les lauréats seront récompensés lors d'un banquet de gala à l'hôtel Marriott Marquis à New York le jeudi 10 avril. Les billets sont maintenant en vente.

Les lauréats de l’édition 2025 des prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle ont été annoncés. Plus de 2 100 candidatures d’organisations de toutes tailles et de presque toutes les industries, dans 45 pays et territoires, ont été évaluées dans le cadre du concours de cette année. Les lauréats des prix Stevie ont été sélectionnés en fonction des notes moyennes qui ont été attribuées par plus de 170 cadres dirigeants dans le monde, qui ont participé à 12 jurys.

Les candidatures ont été examinées dans plus de 60 catégories pour les réalisations en matière de service à la clientèle et de centres de contact, notamment le Centre de contact de l'année, le Prix de l'innovation en matière de service à la clientèle et le Service à la clientèle de l'année ; 60 catégories pour les réalisations en matière de ventes et de développement commercial, allant du Cadre supérieur des ventes de l'année au Service des ventes de l'année, en passant par la Formation à la vente ou le Cadre du développement commercial de l'année ; et des catégories pour récompenser les nouveaux produits et services et les fournisseurs de solutions, entre autres.

Le premier lauréat des prix Stevie en or, argent et bronze est DP DHL, dans le monde entier, qui a remporté 39 prix Stevie en or, argent et bronze.

Les autres lauréats ayant remporté au moins six prix Stevie sont les suivants :

IBM, plusieurs sites (31), Sales Partnerships, Inc, Broomfield, CO USA (20), Support Services Group, Inc, Waco, TX USA (18), ValueSelling Associates Inc, Carlsbad, CA USA (15), Unitedhealthcare Provider Service Operations, Minneapolis, MN USA (13), TransPerfect Translations, New York, NY USA (12), UPMC, Pittsburgh, PA USA (12), Druva Inc, Santa Clara, CA USA (9), Intuit Canada, Toronto, ON Canada (9), Blackhawk Network, Pleasanton CA USA (8), GoHealth, Chicago, IL USA (8), Tata Consultancy Services, worldwide (8), Element TV Company, LP, Winnsboro, SC USA (6), Intuit Mailchimp, Atlanta, GA USA (6), Mplus, Zagreb, Croatie (6), et Nutun, Johannesburg, Afrique du Sud (6).

Les lauréats d'une catégorie spéciale, le prix de l'éthique des partenariats commerciaux dans les ventes, seront annoncés au début du mois d'avril. La date limite de dépôt des candidatures pour ce prix est fixée au 21 mars. Ce prix récompense les organisations pour leurs meilleures pratiques et leurs réalisations en matière de respect des normes éthiques les plus strictes dans le secteur des ventes.

Les noms des cinq lauréats des trophées Grand Stevie Award, qui représentent les cinq organisations les plus récompensées dans le cadre de ce concours, seront annoncés au cours de la semaine du 17 mars.

Toutes les organisations du monde entier peuvent participer aux prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle et peuvent soumettre un nombre illimité de candidatures dans un large éventail de catégories de prix pour les ventes, le service à la clientèle, les fournisseurs de solutions, le développement commercial, les solutions et les mises en œuvre, ainsi que le leadership éclairé.

Les candidatures pour l'édition 2026 des prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle seront acceptées à partir de ce mois de juillet. La trousse d'inscription peut être demandée à l'adresse http://www.StevieAwards.com/Sales.

Les prix sont décernés par les prix Stevie, qui organisent neuf des plus importants programmes de récompenses commerciales au monde, notamment les prestigieux International Business Awards® et American Business Awards®.

À propos des prix Stevie®

Les prix Stevie sont décernés dans neuf programmes, soit les prix Stevie dans la région de l'Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les femmes en affaires, les prix Stevie pour les excellents employeurs, les prix Stevie pour l'excellence technologique et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Chaque année, plus de 12 000 candidatures provenant de plus de 70 pays sont évaluées par plus de 1 000 professionnels dans le cadre des concours Stevie. Les prix Stevie, qui rendent hommage à des organismes de tous types et de toutes tailles et aux personnes derrière elles, soulignent les performances exceptionnelles sur les lieux de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards.com.

Les commanditaires de l'édition 2025 des prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle sont The Brooks Group, Sales Partnerships, Support Services Group et ValueSelling Associates.

