Les lauréates et les finalistes des Prix du livre politique 2020 reçoivent la Médaille de l'Assemblée Nationale

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale a dévoilé les lauréates et les finalistes des Prix du livre politique 2020, en mai dernier. Toutefois, en raison du contexte sanitaire actuel, la traditionnelle remise de la Médaille de l'Assemblée a été repoussée. Pour rendre hommage aux récipiendaires, une cérémonie virtuelle, présidée par le vice-président de l'institution, M. Marc Picard, s'est donc tenue aujourd'hui. Les lauréates et les finalistes recevront cette distinction des mains de leur députée ou député respectif, en privé, dans un cadre qui respecte les consignes sanitaires.

« La remise des Prix du livre politique 2020 a été quelque peu bouleversée cette année. Malheureusement, nous n'avons pu souligner cet important événement comme nous le faisons habituellement. Toutefois, nous tenions à tenir une cérémonie comme il se doit et remettre, d'une autre façon, à tous les finalistes et lauréates qui ont mis tant d'énergie et de rigueur à la rédaction de leur ouvrage, tous les honneurs qui leur reviennent. À cet égard, je tiens à remercier mes collègues députées et députés grâce à qui les récipiendaires pourront recevoir la Médaille de l'Assemblée. Au nom de tous les parlementaires et en mon nom personnel, c'est avec fierté que nous les félicitons toutes et tous pour l'excellence de leur travail », a indiqué M. Picard.

Rappelons que les lauréates et les finalistes de la 18e édition des Prix, qui ont été dévoilés en mai 2020, sont les suivants :

Prix de la présidence :

Denyse Baillargeon, lauréate, Repenser la nation. L'histoire du suffrage féminin au Québec

Alexandre Dumas , finaliste, L'Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis

, finaliste, Emily Laxer , finaliste, Unveiling the Nation. The Politics of Secularism in France and Quebec

Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, catégorie Thèses de doctorat :

Yuxi Liu, lauréate, Les relations transnationales entre le Québec et la Chine populaire (1960-1980) : acteurs, savoirs et représentations

Mathieu Arsenault , finaliste, « Maintenant nous te parlons, ne dédaigne pas nous écouter. » Pétitions et relation spéciale entre les Premières Nations et la Couronne au Canada , 1840-1860

Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, catégorie Mémoires de maîtrise :

Katryne Villeneuve-Siconnelly , lauréate, L'instable, le réaliste et le radical. L'intégration institutionnelle de partis nationalistes antisystèmes

, lauréate, Charles Breton-Demeule, finaliste, La vétusté immobilière en droit municipal. Une limite d'intérêt général à l'exercice du droit de propriété

Les Prix du livre politique de l'Assemblée nationale soulignent, entre autres, la qualité et l'originalité des livres, des thèses ou des maîtrises traitant de la politique québécoise, et ce, depuis 2003.

L'appel de candidatures de l'édition 2021 est en cours jusqu'au 12 février prochain. Les auteures et auteurs de même que les étudiantes et étudiants qui auront publié des œuvres sur des sujets liés à la politique québécoise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 peuvent présentement soumettre leur ouvrage en vue de remporter l'une des bourses décernées au printemps 2021.

Les détails pour s'inscrire se trouvent dans le site Internet de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec.

Source et renseignements :

Claire Laliberté, conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70586

[email protected]



SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/