Les lacunes des mesures d'urgence d'aide au revenu doivent être comblées avant l'activation du processus des demandes lundi

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - Unifor exhorte les ministres fédéraux à combler les lacunes des nouveaux programmes de prestations d'urgence, afin qu'aucun travailleur ne soit laissé pour compte.

« Les travailleuses et travailleurs canadiens doivent avoir accès aux prestations d'urgence. Les programmes proposés témoignent d'un engagement à soutenir les travailleuses et travailleurs sans emploi, mais laissent encore trop de questions sans réponse, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Lorsque le système d'acceptation des demandes sera en vigueur le 6 avril, il devra être pleinement universel et ne laisser aucun travailleur dans une situation plus défavorable, alors qu'ils sont aux prises avec des difficultés financières à long terme à cause de cette pandémie virale. »

Dans une lettre envoyée le vendredi 3 avril à la Ministre Carla Qualtrough, le syndicat a demandé, entre autres, des assurances que les travailleuses et travailleurs peuvent recevoir des prestations supplémentaires de chômage en vertu des règles de l'assurance-emploi et que les travailleurs saisonniers sont admissibles aux prestations d'urgence.

« Des millions de travailleuses et travailleurs ont demandé une aide financière au gouvernement fédéral au cours des deux dernières semaines. C'est parce qu'ils ont besoin de ces fonds pour subvenir à leurs besoins de base pour survivre », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Unifor cherche à obtenir l'assurance que les nouvelles règles de la PCU et de l'AE élargissent l'admissibilité aux étudiants, aux nouveaux arrivants et aux personnes blessées ou ayant une incapacité, aux travailleuses et travailleurs qui s'occupent de personnes immunodéprimées, et assurer une transition sans heurts vers les prestations régulières de l'AE, une fois les prestations d'urgence expirées, sans période d'attente ni autre retenue.

Unifor a rédigé cette fiche d'information sur la PCU et a mis en ligne des mises à jour sur les réponses du syndicat à la pandémie, ainsi que des ressources pour les membres à l'adresse unifor.org/COVID19fr.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

