S'appuyant sur la plateforme d'exécution de la chaîne d'approvisionnement la plus complète dans le secteur des soins de santé, la solution automatisée de Tecsys pour laboratoires cliniques, qui était auparavant en marque blanche, fournit une technologie spécifique au flux de travail pour aider le personnel de laboratoire à éliminer le gaspillage des stocks et les tâches de documentation manuelle.

MONTRÉAL, Le 11 janvier 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, chef de file du marché, annonce aujourd'hui une nouvelle étape importante pour sa plateforme d'exécution de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, Elite™ Healthcare, avec la commercialisation de sa solution automatisée de gestion des stocks et de conseils de gestion de l'environnement des laboratoires cliniques. En utilisant la robuste plateforme logicielle Elite™ Healthcare, cette solution logicielle s'appuie sur les meilleures pratiques de la chaîne d'approvisionnement clinique et sur l'optimisation des processus, tout en aidant les laboratoires cliniques à relever les défis les plus courants en matière d'inventaire.

Avec des implémentations de la gestion des stocks des laboratoires cliniques dans plus de 70 laboratoires à travers plus de 20 pays, le logiciel de Tecsys a déjà une empreinte solide dans l'industrie et a démontré sa capacité à répondre aux exigences sur les règlements et la conformité propres aux différentes juridictions et marchés.

La gestion automatisée des stocks des laboratoires cliniques de Tecsys est une solution technologique intuitive conçue pour suivre, surveiller et signaler les niveaux de stocks et leur consommation dans un environnement de laboratoire. La solution offre une efficacité et une transparence inégalées dans les activités de gestion des stocks spécifiques aux laboratoires, permettant aux organisations de rationaliser les flux de travail et d'optimiser les niveaux de stocks tout en restituant aux tâches cliniques le temps consacré aux activités liées à l'approvisionnement. Conçue pour s'adapter aux environnements de laboratoire existants et aux conditions propres à chaque site, la solution peut être déployée sur des postes de travail et des interfaces mobiles, et exploiter la technologie des codes à barres et de la RFID.

« Le logiciel Tecsys est utilisé dans des laboratoires cliniques depuis plusieurs années dans différents endroits du monde, par l'intermédiaire de nos partenaires en marque blanche », explique Cory Turner, directeur principal, stratégie des soins de santé de Tecsys. « Nous avons travaillé assidûment en coulisses, en partenariat avec ces organisations, pour tester l'efficacité de notre offre dans des contextes réels et en tant que composant intuitif et intégré d'une plateforme plus large de la chaîne d'approvisionnement des soins. Ce que nous apportons au marché dans ce créneau n'est pas seulement une référence pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement intégrée sur le plan clinique, mais aussi une référence qui a été mise à l'épreuve au cours des cinq dernières années. »

Outre l'automatisation de la capture de l'usage et des déclencheurs de demande, la solution offre un suivi et une traçabilité en temps réel, une gestion automatisée des péremptions et des gaspillages, un suivi des échantillons de patients et de puissants outils d'optimisation des stocks. Elle est conçue sur une plateforme commune aux autres logiciels Elite™ de Tecsys qui offrent des fonctionnalités complémentaires dans l'écosystème plus large de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé.

« Les technologies que nous concevons pour le secteur des soins de santé simplifient l'expérience de l'utilisateur et réduisent la charge liée à la chaîne d'approvisionnement pour le personnel clinique, tout en permettant aux équipes de la chaîne d'approvisionnement d'être performantes au plus haut niveau », ajoute Turner. « Ces principes fondamentaux s'appliquent également à notre offre pour laboratoires cliniques pour qui l'efficacité, la précision et le coût élevé des erreurs sont les fondements d'une opération efficace. »

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance. Les entreprises prospèrent lorsqu'elles disposent des logiciels, de la technologie et de l'expertise nécessaires pour atteindre l'excellence opérationnelle et tenir les promesses de leur marque. Couvrant les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie et de la distribution générale de gros volumes, Tecsys offre des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2022. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

