Les journalistes canadiens honorés lors des la 36e édition des Prix de journalisme de l'AJAC présentés par CarGurus

Marc Lachapelle nommé Journaliste canadien de l'année

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Marc Lachapelle a été nommé Journaliste canadien de l'année. Il rejoint ainsi la liste des 11 journalistes automobiles les plus respectés au pays à avoir été reconnus pour leurs accomplissements lors de la 36e cérémonie de remise des Prix de journalisme présentés par CarGurus, organisée par l'Association des Journalistes Automobile du Canada.

« Nous sommes enchantés de nous associer à l'AJAC à titre de membre corporatif et en tant que commanditaire des Prix de journalisme de l'AJAC, » a exprimé Amy Mueller, Vice-présidente communications de CarGurus. « La communauté du journalisme au Canada est dévouée à offrir aux consommateurs des reportages et des conseils instructifs, utiles et professionnels au sujet d'un marché de l'automobile qui est en constant changement. Chez CarGurus, nous apprécions ce dévouement et cette transparence et nous sommes heureux d'appuyer une association qui promeut cette mission. »

Les prix ont été remis lors d'une cérémonie tenue le mardi 29 octobre 2019 au Centre des congrès d'Ajax à Ajax en Ontario. Le prix de Journaliste de l'année de l'AJAC présentée par Jaguar Land Rover Canada a été créé par John Mackie en 1984, l'ancien président de Jaguar Canada afin de « récompenser l'excellence en journalisme automobile ». Le prix est présenté par Jaguar Land Rover Canada depuis 36 ans. En étant nommé Journaliste de l'année Jaguar Land Rover, Marc Lachapelle reçoit le plus important prix de journalisme automobile remis au Canada. La seconde place a été décernée à Lorraine Sommerfeld.

« Jaguar Land Rover est fière de présenter le prix du Journaliste de l'année de l'AJAC comme elle le fait depuis la création de la catégorie en 1984, » dit John Lindo, Directeur marketing et relations publiques pour Jaguar Land Rover Canada. « C'est un privilège de pouvoir lire le travail des journalistes sélectionnés puisqu'il s'agit des articles automobiles de très haute qualité. Ce n'est pas étonnant que Lorraine et Marc soient honorés ce soir puisqu'ils sont deux des meilleurs journalistes de l'industrie. Félicitations à tous les deux. »

C'est un quatrième titre de Journaliste de l'année pour Marc, qui fut reconnu précédemment en 2017, 2005 et 1994.

Deux nouveaux prix ont été ajoutés pour 2019, celui de Prix de rédaction commerciale présenté par Kal Tire et celui du Prix du récit d'aventure Land Rover Defender pour un total de 12 titres disponibles.

Voici la liste complète des prix remis lors de la 36e cérémonie des Prix de journalisme de l'AJAC présentés par CarGurus et des gagnants :

Journaliste de l'année présenté par Jaguar Land Rover Canada

Gagnant : Marc Lachapelle

Finaliste : Lorraine Sommerfeld

Prix de rédaction automobile Wakefield Castrol

Sujets techniques

Gagnant : Justin Pritchard

Finaliste : Lesley Wimbush

Essai routier

Gagnant : Justin Pritchard

Finaliste : Kathy Renwald

Prix du meilleur reportage présenté par Subaru Canada

Gagnant : Marc Toljagic

Finaliste : Lorraine Sommerfeld

Prix de journalisme environnemental présenté par Nissan Canada

Gagnante : Jil McIntosh

Finaliste : Marc Lachapelle

Prix de la meilleure photographie présenté par Kia Canada

Gagnant, publié : Evan Williams

Gagnant, non publié : Russell Purcell

Prix de journalisme sur la sécurité routière présenté par CAA

Gagnant : Mark Toljagic

Finaliste : Justin Pritchard

Prix de vidéojournalisme remis par General Motors du Canada

Gagnant : Justin Pritchard

Finaliste : William Clavey

Prix du récit d'aventure Land Rover Defender

Gagnante : Lesley Wimbush

Finaliste : Mark Toljagic

Prix de rédaction commerciale présenté par Kal Tire

Gagnante : Lorraine Sommerfeld

Prix de journalisme en sport automobile Julie Wilkinson présenté par le Canadian Tire Motorsport Park

Gagnante : Stephanie Wallcraft

À propos de l'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

À propos de CarGurus

Fondé en 2006, CarGurus (Nasdaq:CARG) est un marché automobile virtuel international qui connecte les acheteurs et les vendeurs de véhicules neufs et usagés. La compagnie dispose d'une technologie, d'algorithmes de recherche et d'un système d'analyse de données exclusifs afin d'offrir aux utilisateurs une expérience de recherche intègre et transparente en plus de les aider à trouver les meilleures offres des concessionnaires les mieux cotés.

CarGurus est le plus important site de magasinage de véhicules aux États-Unis (source : Comscore Media Metrix® Multi-Platform, Automotive - Information/Resources, Total Audience, Q2 2019, U.S. La liste des compétiteurs analysés inclut : CarGurus.com, Autotrader.com, Cars.com, TrueCar.com). En plus des États-Unis, CarGurus offre des plateformes au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Pour en apprendre plus, visitez le ca.cargurus.com. CarGurus® est une marque enregistrée de CarGurus Inc.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Stephanie Wallcraft, présidente, AJAC, 416-888-3762, stephaniewallcraft@gmail.com; Cindy Hawryluk, administratrice, AJAC, 905-978-7239, cindy@ajac.ca

Related Links

http://www.ajac.ca