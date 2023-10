Kevin, Joe et Nick remettront les clés en personne à des admirateurs qui vivront une

expérience incomparable à Montréal et Vancouver.

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Afin de célébrer leur nouvel album et la section nord-américaine de leur tournée mondiale, Kevin, Joe et Nick Jonas offrent des véhicules sur Turo à Montréal et Vancouver. Ils donnent ainsi la chance aux admirateurs de plonger dans l'univers du groupe primé d'un prix Grammy et de recevoir les clés directement des Jonas Brothers eux-mêmes.

Les frères rejoindront Turo, la principale plateforme d'autopartage entre particuliers au Canada, en tant que nouveaux hôtes. Ils proposeront trois voitures à Montréal, ainsi qu'à Vancouver pour 300 $ par jour, ce qui leur permettra de vivre une expérience VIP tout simplement unique. Les admirateurs qui réservent une voiture des Jonas Brothers recevront les clés directement de Kevin, Nick ou Joe. Et en plus de rencontrer l'un des Jonas Brothers en personne et de prendre la route dans une voiture affichée par les célèbres frères, les admirateurs recevront deux billets VIP pour le concert, ainsi que des sacs cadeaux.

Certains des meilleurs souvenirs des Jonas Brothers proviennent du temps de détente passé ensemble lors de leurs voyages en famille et, maintenant, ils comptent sur Turo pour se déplacer lorsqu'ils sont loin de chez eux.

« Nos admirateurs canadiens occupent toujours une place spéciale dans nos cœurs, car nous avons tourné des films et enregistré des albums quand nous étions établis au Canada », ont déclaré les Jonas Brothers. « C'est pourquoi nous avons choisi certains de nos véhicules préférés sur Turo pour que les admirateurs puissent en faire l'expérience avec nous pendant la tournée. »

Turo est fier de sa sélection inégalée de véhicules et les Jonas Brothers sont ravis de choisir des voitures qui leur rappellent leurs propres aventures sur la route pour les concerts de Montréal et de Vancouver. Avant le concert de Vancouver, le 11 novembre, les admirateurs peuvent choisir entre un tout nouveau Rivian R1T électrique, une élégante Tesla Model 3 et un Jeep Wrangler tout-terrain. Pour le concert du 1er décembre à Montréal, les frères offriront un Jeep Wrangler robuste, une Ford Mustang Mach-E électrique et une Toyota Supra sportive.

« Quand les Jonas Brothers nous ont demandé d'aider leurs admirateurs canadiens à les suivre sur la route, nous avons sauté sur l'occasion de créer une expérience de concert incomparable pour nos invités », affirme Cédric Mathieu, V.-P. principal et directeur de Turo Canada. « Nous savons que nos communautés de Montréal et Vancouver adorent les expériences uniques, et c'est pourquoi ils se tournent vers Turo pour leurs voyages en voiture, puisque nous proposons une possibilité d'aventures passionnantes avec une sélection de véhicules inégalée. »

Les invités peuvent demander de réserver les voitures des Jonas Brothers le 12 octobre dès 10h (heure du Pacifique) ou 13h (heure de l'Est) à la somme de 300 $ CA par jour à turo.com/ca/fr/thejonasbrothers .

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde. Elle vous permet de réserver la voiture que vous désirez, là où vous voulez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes. Que vous veniez de loin ou que vous cherchiez une voiture près de chez vous, que vous soyez à la recherche d'une camionnette robuste ou d'une voiture élégante, les invités peuvent prendre le volant de la voiture parfaite pour toute occasion. Les hôtes ont, quant à eux, la chance de partager leurs véhicules sous-utilisés et en démarrant une activité d'autopartage accessible, flexible et évolutive afin de prendre leur avenir économique en main. Turo rassemble une communauté solidaire et collaborative qui partage des milliers de véhicules à travers le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Australie.

Pour en savoir plus à propos de Turo, visitez www.turo.com .

