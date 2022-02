Les jeunes anxieux face à leur choix de carrière

Desjardins poursuit et rehausse son engagement envers la jeunesse

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie continue d'avoir des effets importants sur les jeunes : 60% des personnes âgées entre 14 et 30 ans se disent anxieuses ou très anxieuses par rapport à leur choix de carrière. Cette inquiétude a un impact direct sur la motivation scolaire des étudiants, surtout quand leur choix de carrière n'est pas encore défini.

C'est le constat préoccupant qui ressort d'un sondage Desjardins/Academos réalisé auprès de 2 000 Canadiens en décembre 2021 et janvier 2022.

« Il faut reconnaître que nos jeunes, nos ados, nos cégépiens et nos cégépiennes, nos universitaires et nos jeunes travailleurs et travailleuses ont été durement touchés par la crise. Deux ans de restrictions avec peu d'école en personne, peu de sport, peu d'amis, à un âge où l'on déploie ses ailes, où l'on se découvre, c'est un prix élevé », affirme dans une lettre d'opinion le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. « Il faut réaliser l'importance des enjeux pour la génération montante et agir en conséquence. Nous souhaitons accompagner les jeunes dans des initiatives qui leur permettront de se lancer, de se dépasser, de se relever et surtout, de croire que tout est possible. »

Dans cette période difficile, les organismes qui aident la jeunesse jouent un rôle plus important que jamais et ils ont aussi besoin de soutien. C'est pourquoi Desjardins répond présent.

Desjardins continue d'accompagner la jeunesse et rehausse son engagement. En 2022, ce sont plus de 3 000 initiatives que la coopérative appuiera. Les engagements totaux pour les jeunes ont atteint près de 80 M$ en fin d'année 2021. D'autres initiatives concrètes sont aussi mises en place, notamment :

un service d'assistance téléphonique psychologique et juridique offert aux moins de 30 ans;

l'appel de candidatures aux Bourses d'études de la Fondation Desjardins, qui débutera le 1 er mars;

mars; le soutien à des projets visant à aider la jeunesse par l'intermédiaire du Fonds du Grand Mouvement.

Par ailleurs, la jeunesse a de bonnes raisons d'être optimiste pour son avenir. Plusieurs indicateurs permettent de croire qu'ils disposent de bons atouts. Ainsi, les jeunes âgés de 25 à 34 ans ont atteint un niveau de scolarité nettement plus élevé que leurs aînés, notamment les 55 à 64 ans, qu'ils sont appelés à remplacer éventuellement sur le marché du travail et ils sont familiers avec les nouvelles technologies. De plus, la pénurie de main-d'œuvre actuelle ouvre le champ des possibilités au chapitre des emplois en plus d'offrir plus de souplesse dans les conditions de travail. À ce titre, le taux de postes vacants a atteint un niveau record au Québec au troisième trimestre de l'année 2021, à 6,1 %.

Sondage Desjardins-Academos : le choix de la carrière déterminant

L'anxiété que disent ressentir trois jeunes sur cinq face à leur choix de carrière a un impact direct sur leur motivation à poursuivre des études. Le degré de motivation scolaire se situe à 4,7 sur 10 quand le choix de carrière n'est pas clairement défini, contre 7,1 lorsque celui-ci est arrêté. Un écart sidéral qui montre l'importance d'appuyer les jeunes dans leurs décisions concernant leur avenir professionnel.

Les répondants au sondage mentionnent parmi leurs choix de carrière privilégiés des secteurs qui regroupent des métiers ayant été particulièrement sollicités pendant la pandémie, soit l'enseignement, la santé (ex. : médecin, dentiste, infirmier, pharmacien) et les sciences naturelles et appliquées (ex. : génie, architecture, mathématiques, informatique). Les métiers les plus populaires sont majoritairement plutôt traditionnels et requièrent des études universitaires. L'importance de la motivation scolaire prend alors tout son sens dans l'accompagnement qui doit être offert aux jeunes.

L'engagement de Desjardins : appuyer la jeunesse

Ce n'est pas d'hier que Desjardins s'est engagé envers la jeunesse. La Caisse scolaire, véritable symbole et outil indéniable d'éducation financière, existe depuis 115 ans. Toutefois, la pénurie de main-d'œuvre au Québec pousse Desjardins à porter le regard sur les besoins des jeunes et à les appuyer dans leur persévérance scolaire et leur choix de carrière.

Plus de 3 000 initiatives pour aider les jeunes à se réaliser en 2022

Pour répondre à des besoins criants exacerbés par la pandémie, Desjardins a bonifié à hauteur de 80 M$ ses engagements pour la jeunesse en fin d'année 2021. Plus de 3 000 initiatives, comme Alloprof, Fillactive ou le Lab22 seront appuyées cette année. Nommons aussi des projets du Fonds du Grand Mouvement tels que : Aidersonenfant.com, Jeunes musiciens du monde, Fondation Marie-Vincent et Perspective jeunesse. Consultez ici la liste de quelques engagements récents et à venir.

Bourses d'études : l'appel de candidatures se fera du 1er au 31 mars

En 2021, Desjardins a versé des bourses d'études à 3 400 jeunes. La période de dépôt des candidatures pour l'année 2022 débutera le 1er mars. Il ne s'agit pas des bourses d'excellence, mais bien de bourses destinées à appuyer les jeunes dans leur parcours scolaire, qu'il s'agisse d'une formation professionnelle, collégiale ou universitaire.

Puisqu'ils sont nombreux à être incertains de leur avenir, la Fondation Desjardins a reconduit pour une deuxième année une catégorie de bourses à l'intention des étudiants qui se réorientent ou retournent sur les bancs d'école en raison de la pandémie. En soumettant sa candidature, l'étudiant a automatiquement accès à plusieurs programmes de bourses offerts chez Desjardins, dont ceux de la Fondation Desjardins ainsi que de plusieurs caisses. Tous les détails sont disponibles sur le www.desjardins.com/fondation.

Assistance téléphonique psychologique et juridique pour les membres Desjardins de 30 ans et moins

Desjardins offre à ses membres de 30 ans et moins une assistance psychologique et juridique par téléphone. Alors que l'accès à ces services peut être difficile, les membres Desjardins peuvent bénéficier sans frais d'un soutien d'urgence en composant le 1 877 871-3294. Ce service confidentiel d'écoute active est offert par des intervenants qualifiés qui assurent un accompagnement immédiat.

Un appui salué par les partenaires

Catherine Légaré, présidente-fondatrice d'Academos : « En ces moments remplis de défis pour les jeunes, nous nous réjouissons que Desjardins rehausse son engagement envers ces derniers. Notre organisation est privilégiée de pouvoir compter sur Desjardins et, plus particulièrement, sur l'engagement d'un parrain comme M. Cormier, qui sera présent ce printemps lors de notre forum d'experts-panélistes sur les résultats du sondage Desjardins/Academos. Academos, ce sont plus de 150 000 jeunes qui se sont inscrits gratuitement à du mentorat virtuel avec 3 500 mentors bénévoles, avec qui ils peuvent échanger sur leur choix de carrière. Le mentorat virtuel encourage les jeunes à demeurer sur les bancs d'école en les soutenant dans leur prise de décisions en lien avec leurs études et leur choix d'orientation professionnelle. »

Mathieu Fortier , coprésident fondateur, Jeunes musiciens du monde : « Toute notre équipe tient à saluer l'engagement exceptionnel de Desjardins depuis 20 ans. La Caisse Desjardins de Québec nous a fait confiance dès le départ, nous permettant de jeter les bases d'une structure financière et organisationnelle solide. Au fil des ans, à mesure que nos actions se déployaient dans de nouvelles régions, la Fondation Desjardins a investi des montants significatifs permettant l'essor de notre approche musicosociale. Le Mouvement Desjardins a aussi facilité l'acquisition et l'aménagement d'un bâtiment pour accueillir gratuitement des jeunes à l'école de musique de Québec. En 2022, il faut reconnaître que si nous accompagnons plus de 1500 jeunes issus de milieux à risques répartis dans cinq régions du Québec, c'est en grande partie grâce à Desjardins ».

, coprésident fondateur, Jeunes musiciens du monde : « ». Sandrine Faust , directrice générale d'Alloprof : « Le don de Desjardins est significatif pour Alloprof puisqu'il nous permettra non seulement d'accroître la portée de notre soutien scolaire gratuit aux jeunes et aux familles du Québec, mais également de bonifier l'adaptation vers l'anglais de milliers de contenus notionnels et de poursuivre nos recherches afin de maximiser notre impact pour la réussite et la persévérance scolaire. »

, directrice générale d'Alloprof : Dominic Vézina, directeur général, Lab22 : « Grâce au soutien de Desjardins, le Lab22 pourra accélérer la transition écologique avec les jeunes et le réseau éducatif. La démarche d'accompagnement et de soutien proposée répond à un besoin exprimé par les jeunes et le personnel soit celui d'agir en cohérence avec les défis d'aujourd'hui que représentent les changements climatiques et la transition écologique à l'école. Cet ambitieux projet est à la fois porteur de sens et générateur d'impacts pour toute une génération en plus de contribuer à l'avènement d'une culture d'éco-espoir et d'un pouvoir d'agir chez les jeunes! »

Claudine Labelle , présidente fondatrice de Fillactive : « Nous sommes très heureuses de pouvoir compter sur le soutien de Desjardins pour poursuivre notre mission de rendre les adolescentes actives pour la vie. Avec le contexte et les défis rencontrés cette année, la santé physique et mentale des jeunes filles est plus que jamais au cœur de nos priorités. Nous sommes fières d'être là pour elles afin de les encourager à bouger régulièrement dans le contexte sain qui caractérise Fillactive. Un grand merci à Desjardins. »

, présidente fondatrice de Fillactive : Pierre Duhamel , directeur général de Réseau Mentorat : « Nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec le Mouvement Desjardins afin d'aider les entrepreneurs d'ici à développer leurs compétences entrepreneuriales, mener à bien leur entreprise et ainsi contribuer à l'essor économique de leur région. »

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]