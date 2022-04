Tim Hortons ne servait plus les boissons dans un gobelet réutilisable afin d'assurer la santé et la sécurité des membres d'équipe et des invités. À compter de mercredi, les invités qui apportent un gobelet propre et réutilisable chez Tim Hortons - et qui nous aident ainsi à réduire le nombre de gobelets à usage unique utilisés - recevront un rabais de 10 cents sur leur boisson.





Pour la toute première fois, les invités pourront recevoir des boissons froides dans leur gobelet réutilisable, dont les cappuccinos glacés, cafés infusés à froid, TimGlacés, lattes glacés, RafraîchiTim, limonades classiques ou givrées, givrés crémeux et SmooTim.

TORONTO, le 4 avril 2022 /CNW/ - Tim Hortons est heureux d'offrir à nouveau à ses invités l'option d'apporter leur gobelet réutilisable en restaurant et au service au volant à compter du 6 avril. Pour la première fois, ceux-ci pourront aussi y recevoir des boissons froides.

Les invités de Tim Hortons obtiendront un rabais de 10 cents sur chaque boisson achetée et servie dans un gobelet propre et réutilisable. Ils nous aideront du même coup à réduire le nombre de gobelets à usage unique utilisés.

« Nous avions hâte d'accepter à nouveau les gobelets réutilisables dans nos restaurants, et nous avons travaillé fort avec les propriétaires Tim Hortons pour que la procédure soit sécuritaire et uniforme, même avec les boissons froides », a déclaré Paul Yang, directeur principal de l'innovation et de la durabilité chez Tim Hortons.

« En 2019, nous avons pu réduire le nombre de gobelets à usage unique que nous utilisions en servant près de 15 millions de boissons chaudes dans des gobelets réutilisables. Maintenant, puisque nous pouvons aussi servir des boissons froides dans le gobelet réutilisable des invités, nous avons l'occasion de réduire encore davantage notre utilisation de gobelets à usage unique. Nous voulons nous améliorer sur cet aspect, et nous savons que nos invités seront ravis de nous aider à réduire nos déchets. Nous les invitons donc à apporter leur gobelet réutilisable lors de leur prochaine tournée Tim. »

Les restaurants Tim Hortons sélectionnés pourront bientôt servir à nouveau les invités avec de la vaisselle en restaurant, y compris des tasses, assiettes et ustensiles. En 2019, nous avons servi près de 52 millions de commandes avec notre propre vaisselle en restaurant, et nous avons hâte de rétablir cette option dès que possible pour nos invités.

Pour nous aider à respecter nos normes en matière de santé, sécurité et qualité des produits, les invités doivent apporter un gobelet réutilisable propre et en bon état. Les membres d'équipe ne vont pas laver ce gobelet ou y servir une boisson s'il est fendu ou endommagé. Au service au volant, les invités ne pourront pas recevoir de boisson dans leur gobelet réutilisable si celui-ci n'est pas muni d'un couvercle sécuritaire.

À l'avenir, les invités pourront également commander leur boisson à l'avance à l'aide de l'appli et informer le restaurant qu'ils apporteront leur propre gobelet. Les membres d'équipe prépareront alors la boisson dans un gobelet réutilisable en restaurant, puis transvideront celle-ci dans le gobelet de l'invité à son arrivée.

Les invités peuvent acheter des tasses et gobelets réutilisables de Tim Hortons dans les restaurants participants, qui offriront une nouvelle gamme de tasses, gobelets et pailles en acier inoxydable à la fin du mois.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]