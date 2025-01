OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Selon le nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), près du tiers (32 %) des PME prévoient de réduire leurs investissements en capital, et seulement 2 sur 5 investissent pour accroître leur productivité.

Les recherches de la FCEI ont révélé que les investissements dans la machinerie et l'équipement (ajustés à la taille de la main-d'œuvre) ont diminué de 16 % -- ce qui représente 1 178 $ de moins par travailleur du secteur privé -- entre 2013 et 2023. Cette baisse ne fait qu'aggraver les problèmes de productivité du Canada, qui traîne déjà derrière la plupart des pays du G7.

« S'il n'améliore pas sa productivité et n'aide pas les entreprises à fournir à leurs travailleurs les outils et l'équipement dont ils ont besoin pour être efficaces, le Canada risque de prendre du retard par rapport à la concurrence internationale, de voir ses entrepreneurs s'établir dans d'autres pays et de faire baisser le niveau de vie de sa population. Tout le monde en ressentira les impacts; c'est pourquoi les gouvernements doivent agir maintenant et rapidement », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Les principaux facteurs empêchant les PME d'investir dans la machinerie et l'équipement sont le coût de l'équipement (69 %), les coûts d'exploitation (56 %) et les contraintes liées aux liquidités (50 %). Près de 4 PME sur 10 (37 %) basées en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba désignent l'impossibilité de déduire la taxe de vente provinciale (TVP) comme un obstacle à l'investissement.

Pour mettre fin à la stagnation de la productivité et encourager l'investissement au Canada, la FCEI demande au gouvernement fédéral de simplifier la passation en charges immédiate et l'incitatif à l'investissement accéléré et les rendre permanents pour permettre l'amortissement plus rapide. Elle lui demande aussi de renoncer à l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital à 66,7 % (par rapport à 50 %).

De plus, les gouvernements de tous les paliers devraient :

abaisser les taux d'imposition des entreprises, qui réduisent le revenu disponible pour réinvestissement;

accélérer la délivrance des permis, le traitement et les évaluations de l'impact pour les grands projets d'infrastructures, en particulier dans les secteurs à forte intensité de capital comme celui de l'énergie.

« Tous les gouvernements ont un rôle à jouer pour s'attaquer à la crise de la productivité au Canada en adoptant des politiques qui aident les entreprises à faire de précieux investissements. En leur donnant les moyens et les outils nécessaires, ils stimuleront la productivité et l'activité économique en leur permettant de produire davantage et de baisser leurs prix à un moment où les Canadiens en ont besoin », conclut M. Gaudreault.

Lisez le rapport complet : Éliminer les obstacles aux investissements en capital pour les PME .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]