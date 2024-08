Selon un rapport de KPMG, deux grands rachats de capital-investissement ont fait grimper la valeur totale des transactions au premier semestre de 2024, mais l'activité globale du marché transactionnel était encore relativement faible

TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - Deux grands rachats de capital-investissement ont propulsé la valeur totale des investissements dans les technologies financières canadiennes à un nouveau sommet au cours des six premiers mois de l'année, dans un contexte plus large de ralentissement persistant des investissements canadiens et mondiaux, selon le rapport Pulse of Fintech du premier semestre de KPMG International.

Un montant record de 7,8 milliards de dollars américains a été investi dans les technologies financières canadiennes au cours des six premiers mois de 2024, soit plus de sept fois le total de 1,1 milliard de dollars américains pour l'exercice précédent. Les placements en capital-investissement dans deux entreprises montréalaises de technologie financière - Nuvei Corp. et Plusgrade Inc. - représentaient jusqu'à 94 % de la valeur totale des investissements au Canada - et figuraient également parmi les cinq plus importantes transactions à l'échelle mondiale.

« Ces deux ententes canadiennes, qui comptent parmi les plus importantes au monde, reflètent l'écosystème croissant des technologies financières à Montréal et au Québec en général, où la scène des entreprises en démarrage est florissante grâce au soutien des investisseurs institutionnels, et où les universités de calibre mondial offrent un flux constant de talents », a affirmé Georges Pigeon, associé pour la pratique de services-conseils transactionnels au Canada chez KPMG à Montréal, qui se spécialise dans les services financiers.

La transaction privée de 6,3 milliards de dollars américains de Nuvei était la plus importante au Canada et la deuxième à l'échelle mondiale. Un consortium dirigé par la société américaine de capital-investissement Advent International Corp., ainsi que Novacap Management Inc., la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le président et chef de la direction de Nuvei, Philip Fayer, ont acquis la société montréalaise de technologie de paiement en avril.

En mars, General Atlantic, établie à New York, a investi 1 milliard de dollars américains dans Plusgrade, une entreprise montréalaise qui fournit des logiciels à l'industrie du voyage, ce qui en fait la deuxième transaction en importance au Canada et la cinquième au monde. Les investissements ont permis à Novacap de se retirer de sa participation dans Plusgrade, CDPQ demeurant un actionnaire important.

Exception faite de ces deux transactions, l'investissement total était de 516,8 millions de dollars américains, en baisse de 26 % par rapport aux 696 millions de dollars américains investis au deuxième semestre de l'an dernier, et en hausse de près de 20 % par rapport aux 434,2 millions de dollars américains investis au premier semestre de 2023.

M. Pigeon a déclaré qu'après deux ans d'investissements relativement faibles dans les technologies financières canadiennes, l'activité pourrait commencer à rebondir au cours des six prochains mois. « Au cours des dernières semaines, nous avons déjà constaté un certain nombre d'investissements importants et d'activités de fusions et d'acquisitions au Canada, ce qui laisse entendre que l'environnement du marché transactionnel pourrait bientôt être sur la voie de la normalisation, bien qu'il ne reviendra pas au niveau record d'investissement que nous avons connu en 2021 », a-t-il dit.

Des investissements récents comme l'acquisition de CMLS Group par le prêteur hypothécaire numérique nesto Inc., l'acquisition par CGI Inc. des activités de la caisse populaire de Celero et la récente levée de fonds de série F de 900 millions de dollars américains par Clio pourraient indiquer une reprise potentielle des contrats, selon M. Pigeon.

« Une tendance que nous nous attendons à voir est celle des entreprises de technologie financière bien financées qui font l'acquisition d'entreprises de services financiers traditionnels. Dans ce scénario, l'entreprise cible peut se transformer en mettant à niveau sa technologie plus rapidement qu'une situation où elle doit trouver comment absorber et intégrer la technologie financière. »

Sur les 65 investissements du premier semestre, 46 étaient des investissements en capital de risque d'une valeur de 264 millions de dollars américains. Le plus important investissement en capital de risque a été le cycle de financement de série C de 62,8 millions de dollars américains de Brim Financial en avril. Les investissements en capital de risque d'entreprise représentaient le quart de toutes les activités de capital de risque, avec 12 transactions d'une valeur de 143 millions de dollars.

Les paiements, l'IA et les cryptoactifs attirent les investisseurs

La majeure partie du financement a été injectée dans le secteur des paiements, avec 6,4 milliards de dollars américains investis dans neuf transactions, en grande partie grâce à la transaction de Nuvei. Les technologies financières dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique ont également attiré des investisseurs, avec un investissement de 31 millions de dollars américains dans huit transactions.

« Les investissements dans l'IA - et l'IA générative - seront un domaine d'investissement majeur au deuxième semestre de l'année et au cours de l'année prochaine, mais il est important que les investisseurs comprennent comment distinguer le battage des occasions de grande qualité qui offrent une valeur à long terme », a déclaré M. Pigeon.

Le secteur le plus actif pour les investissements était celui des cryptoactifs et de la chaîne de blocs, avec 19 transactions au total (valeur de 110 millions de dollars américains).

Selon un sondage précédent de KPMG au Canada, les investisseurs institutionnels et les organisations de services financiers canadiens ont augmenté leur adoption des cryptoactifs et de la chaîne de blocs et leur exposition à ceux-ci en 2023. Des marchés solides, une plus grande clarté réglementaire et de nouvelles innovations en matière d'actifs numériques ont contribué à attirer les institutions canadiennes vers les cryptoactifs l'an dernier, ouvrant la voie à un intérêt continu des investisseurs pour les technologies financières axées sur les cryptoactifs au premier semestre de 2024.

Les investissements mondiaux dans les technologies financières bondissent

À l'échelle mondiale, 51,9 milliards de dollars américains ont été investis dans les technologies financières au premier semestre de 2024 dans le cadre de 2 255 transactions, en baisse de 17 % par rapport aux 62,3 milliards de dollars américains investis au deuxième semestre de 2023 (dans le cadre de 2 287 transactions), soit les six mois d'investissement les plus faibles depuis le premier semestre de 2020.

Toutes les régions ont connu une baisse notable des investissements dans les technologies financières, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA) ayant connu la baisse la plus marquée, passant de 19,1 milliards de dollars américains à 11,4 milliards de dollars américains entre le deuxième semestre de 2023 et le premier semestre de 2024.

Un peu plus de la moitié de tous les investissements mondiaux dans les technologies financières ont été effectués aux États-Unis, où 27,4 milliards de dollars américains ont été investis dans 1 123 transactions. Le plus important investissement a été l'acquisition d'une participation majoritaire de 12,5 milliards de dollars américains dans Worldpay par la société de capital-investissement GCTR, une transaction qui a été conclue en janvier.

« À l'approche du deuxième semestre de 2024, les investissements dans les technologies financières devraient demeurer modérés, sauf peut-être en ce qui concerne l'IA et l'IA générative, compte tenu du coût élevé continu du capital et de l'incertitude géopolitique. Tous les yeux seront probablement braqués sur les taux d'intérêt et sur l'élection présidentielle américaine à l'approche du deuxième semestre de 2024 », a souligné le rapport Pulse of Fintech du premier semestre de 2024 de KPMG International.

