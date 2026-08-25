Les investissements dans les sociétés de technologie financière canadiennes avoisinent 1 G $ US au premier semestre de 2026 alors que les capitaux se déplacent vers des sociétés prêtes à évoluer

Une forte hausse au deuxième trimestre, un important financement dans le secteur des technologies hypothécaires et un regain d'intérêt étranger annoncent une phase plus sélective pour le marché canadien des technologies financières, alors que l'IA et la réforme réglementaire stimulent la concurrence

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- Les investissements dans les sociétés de technologie financière canadiennes ont frôlé 1 G $ US au premier semestre de 2026, alors qu'un net rebond a été observé au deuxième trimestre et que plusieurs transactions d'envergure ont mis en évidence un marché où les investisseurs se sont concentrés sur les sociétés ayant une envergure, des capacités spécialisées en intelligence artificielle et un avantage concurrentiel à mesure que de nouvelles infrastructures financières sont mises en service.

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Selon le rapport Pulse of Fintech de KPMG International pour le premier semestre de 2026, les investissements dans les sociétés de technologie financière canadiennes ont été globalement stables par rapport aux six mois précédents, 996,7 M $ US ayant été investis dans 47 transactions, contre 1 G $ US investis dans 56 transactions au deuxième semestre de 2025, selon les données compilées par PitchBook. Par rapport à l'année précédente, la baisse des investissements a été plus prononcée, l'activité transactionnelle au premier semestre de 2026 ayant diminué de plus de 40 % comparativement au montant de 1,7 G $ US investi dans 82 transactions au premier semestre de 2025.

Dubie Cuningham, Associé au sein du groupe Banques et marchés de capitaux de KPMG Canada, affirme que les investisseurs ne se retirent pas des sociétés de technologie financière canadiennes. Au contraire, ils font moins de paris, mais plus réfléchis.

« Les sociétés de technologie financière canadiennes sont entrées dans une phase de maturation sélective, les investisseurs se lançant dans moins d'opérations, mais examinant plus attentivement leurs investissements. Ils font preuve de plus de discernement et recherchent des sociétés de technologie financière ayant une certaine envergure, disposant de capacités spécialisées en IA et qui sont en position concurrentielle pour tirer parti des réformes à venir du secteur canadien des services financiers », dit-elle.

Faits saillants du rapport Pulse of Fintech du premier semestre de 2026

Total des investissements de 996,7 M $ US répartis sur 47 transactions au premier semestre de 2026 Investissements de 375 M $ US répartis sur 24 transactions au premier trimestre Investissements de 621,7 M $ US répartis sur 23 transactions au deuxième trimestre

Le financement par capital de risque a totalisé 492,8 M $ répartis sur 33 transactions au premier semestre de 2026 Investissements 94,6 M $ US répartis sur 14 transactions au premier trimestre Investissements de 398,2 M $ US répartis sur 19 transactions au deuxième trimestre

Les investissements en capital de risque des sociétés ont totalisé 25 M $ répartis sur 8 transactions

Les activités de fusion et d'acquisition ont totalisé 37 M $ US répartis sur 12 transactions

Les placements en capital-investissement et en croissance du capital ont totalisé 130,6 $ US dans le cadre de 2 transactions

Les activités d'investissement ont considérablement augmenté au deuxième trimestre, passant de 375 M $ US au premier trimestre à 621,7 M $ US, malgré des volumes pratiquement inchangés. La plus importante transaction a été un placement de 218,6 M $ US dans la série E du prêteur hypothécaire en ligne Nesto, dont la société était évaluée à 1 G $ US. La ronde de financement comprenait de nouveaux investisseurs comme La Caisse (anciennement CDPQ), Fidelity Investments Canada ULC, PICTON Investments et Endeavour Catalyst, ainsi que le renouvellement des investissements d'investisseurs existants comme Portage, Diagram, NAventures, la division de capital de risque de la Banque Nationale du Canada, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction.

Le financement de Nesto a permis de porter le total des investissements en capital de risque à 398,2 M $ US répartis sur 19 transactions au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 94,6 M $ US répartis sur 14 transactions au premier trimestre. Mme Cuningham fait remarquer que des transactions comme celle de Nesto illustrent le climat d'investissement dans les sociétés de technologie financière canadiennes qui arrive à maturité.

« Les sociétés de technologie financière canadiennes attirent des capitaux non seulement parce qu'elles sont innovantes, mais aussi parce qu'elles fournissent des technologies, des clients, des licences ou des plateformes réglementées susceptibles d'accélérer l'expansion. Alors que les vagues précédentes d'investissements dans les sociétés de technologie financière ont récompensé l'accès au numérique et la croissance, la vague actuelle privilégie l'intelligence spécialisée et les résultats économiques concrets », affirme Mme Cuningham.

TRANSACTIONS PAR SECTEUR VERTICAL TYPE DE TRANSACTION 19 IA/apprentissage machine 12 Capital de risque en phase de démarrage 8 Actifs numériques/cryptoactifs 11 Transactions de fusion et acquisition 6 Technologies immobilières 10 Capital de risque à un stade avancé 4 Paiements 8 Ronde de financement initial 2 Technologies de l'assurance 3 Investissements providentiels 2 Cybersécurité 2 Croissance/expansion du capital-investissement 1 Technologie réglementaire 1 Rachat/acquisition par emprunt

LES TRANSACTIONS LIÉES À L'IA DOMINENT

L'IA et les sociétés de technologie financière axées sur l'apprentissage machine ont continué de susciter un intérêt important chez les investisseurs, avec 19 investissements au premier semestre, soit plus que tout autre marché vertical.

Mme Cuningham souligne que, même si l'IA a été le secteur vertical le plus actif au cours de la dernière année - et qu'elle le demeurera probablement -, l'investissement dans les sociétés de technologie financière passe de l'expérimentation à grande échelle à des applications plus spécialisées de l'IA.

« Les investisseurs dans les sociétés de technologie financière n'investissent pas dans l'IA pour l'IA; ils sont stratégiques. Les capitaux affluent vers des sociétés de technologie financière qui utilisent l'IA pour résoudre un problème particulier. Les sociétés de technologie financière qui tirent parti de l'IA pour accélérer et rendre plus efficace la prise de dépôts, le prêt et le traitement des paiements créent une valeur considérable. Ce sont les types de sociétés de technologie financière pour lesquelles nous prévoyons que les investissements seront réalisés au cours de la prochaine année, jusqu'à 18 mois », dit-elle.

Changements à la réglementation : le prochain catalyseur d'investissement

Les investisseurs ont continué de déployer des capitaux dans des sociétés de technologie financière fondées sur les actifs numériques, ce qui en fait le deuxième marché vertical le plus actif au premier semestre de l'exercice. L'acquisition de WonderFi Technologies, une entreprise torontoise, par Robinhood Markets Inc., d'une valeur de 168,4 M $ US, a été la deuxième plus importante transaction impliquant une société de technologie financière au Canada au premier semestre. La transaction a marqué l'entrée de Robinhood au Canada par l'intermédiaire des plateformes de cryptoactifs réglementées Bitbuy et Coinsquare de WonderFi.

Andrew Mathias, associé au sein du groupe Services-conseils transactionnels de KPMG, affirme que les plateformes réglementées de grande envergure continueront d'attirer des capitaux étrangers et nationaux, alors que le secteur canadien des services financiers entre dans une nouvelle ère d'innovation financière grâce à la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et à la mise en œuvre du système de paiement en temps réel.

« Les services bancaires axés sur les consommateurs et le système de paiement en temps réel permettent aux sociétés de technologie financière d'accéder aux infrastructures dont elles ont besoin pour être concurrentielles, et ces réformes réglementaires pourraient modifier considérablement l'économie des technologies financières et créer les conditions d'une nouvelle période de concurrence dans les services financiers », a déclaré M. Mathias.

Les services bancaires axés sur les consommateurs permettront aux consommateurs de partager leurs renseignements financiers en toute sécurité avec des technologies financières accréditées, tandis que le système de paiement en temps réel modernisera le système de paiement du Canada en permettant le mouvement de l'argent en temps réel et en améliorant les données de paiement. Ensemble, ces réformes devraient accélérer la concurrence dans l'ensemble du secteur des services financiers du Canada.

« Bien que la réglementation soit souvent perçue comme une contrainte, elle pourrait finalement devenir un catalyseur pour les investissements dans la technologie financière », affirme M. Mathias. « L'accès à des systèmes de partage de données sécurisés et à des infrastructures de paiement modernes permettra de réduire le coût des nouveaux services, de mettre en place de nouveaux produits de paiement et d'agrégation de comptes, de réduire la dépendance des sociétés de technologie financière envers les établissements en place, d'accroître les possibilités de partenariat et d'acquisition et d'exercer une pression sur les banques établies et les grands fournisseurs de logiciels pour qu'ils se démarquent. Nous nous attendons à ce qu'il en résulte une concurrence accrue et une consolidation accrue pour les sociétés de technologie financière canadiennes au cours de la prochaine année, voire des 18 prochains mois », ajoute-t-il.

Investissements mondiaux

À l'échelle mondiale, des investissements de 103 G $ US ont été répartis sur 2 098 transactions, la majorité (81 G $ US) des investissements étant concentrés aux États-Unis et répartis sur 933 transactions.

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