OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois et de favoriser la croissance économique, de rendre nos collectivités plus durables et plus résistantes aux changements climatiques, et de construire des espaces publics plus inclusifs et plus équitables.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Karen McCrimmon, députée de Kanata-Carleton; l'honorable Dr. Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée et députée provinciale de Kanata-Carleton; et Christine McGuire, directrice générale du Diefenbunker, ont annoncé l'octroi de financement pour la rénovation et la modernisation du Dienfenbunker, Musée canadien de la guerre froide, qui est aussi un lieu historique national.

Les rénovations permettront d'améliorer la ventilation, la plomberie, les systèmes électriques et mécaniques tout en modernisant les toilettes et l'ascenseur, vieux de 60 ans, pour les rendre conformes aux normes d'accessibilité.

Ces importantes améliorations créeront de bons emplois pendant la construction et garantiront également que l'installation continue à accueillir un public varié.

Le gouvernement du Canada investit 596 860 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 492 410 $ au projet, tandis que le Musée Diefenbunker y consacre 402 881 $.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'assurer la sécurité et la résilience des collectivités pendant la pandémie COVID-19.

Citations

« Les 596 860 dollars que nous investissons dans la rénovation et la revitalisation du Diefenbunker, musée canadien de la guerre froide et lieu historique national, permettront de garder vivante cette partie importante de notre histoire pour servir la communauté locale ainsi que les visiteurs de tout le Canada et d'ailleurs. Ce sera une ressource d'apprentissage merveilleuse, accessible et inclusive pour de nombreuses générations à venir. Le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et construit des communautés plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis plus de 20 ans, le musée Diefenbunker témoigne d'un pan important de notre histoire et informe les Canadiens de partout au pays. Cet investissement améliorera l'accessibilité à l'intérieur du site et fera en sorte qu'il puisse continuer à accueillir les Canadiens dans une infrastructure culture et récréative de qualité pendant des années à venir. »

Karen McCrimmon, députée de Kanata−Carleton

« Je suis très heureuse de constater que notre gouvernement investit plus de 490 000 $ dans la remise à neuf du musée Diefenbunker, un merveilleux élément de notre communauté de West Carleton. Nous apprécions la valeur intrinsèque de ce site remarquable, qui fait revivre les réalités de la guerre froide au Canada. J'encourage les habitants et les touristes d'Ottawa à visiter ce site historique unique. »

L'honorable Dr. Merrilee Fullerton, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario et députée provinciale de Kanata-Carleton, au nom de l`honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Pour protéger les visiteurs actuels et en accueillir de nouveaux, et pour préserver cet incroyable artefact, nous devons adapter le bunker de la Guerre froide au 21e siècle. C'est ce que le financement nous permettra de faire - sauvegarder une pièce unique de l'histoire canadienne. Nous sommes immensément reconnaissants du soutien que nous offrent les gouvernements provincial et fédéral, particulièrement en cette période difficile. »

Christine McGuire, directrice générale, Diefenbunker, Musée canadien de la Guerre froide

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure. Dans toute la province au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le Canada , environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada . Le volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), et la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars, et le , environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure . Le volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), et la modernisation de lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

