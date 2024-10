Les inspecteurs d'exo en moyens de pression à compter d'aujourd'hui

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Insatisfaits de la lenteur de leur négociation, les inspecteurs du réseau de transport exo, sur la Rive-Sud, la Rive-Nord et sur l'île de Montréal, entament aujourd'hui des moyens de pression. Délaissant l'uniforme, les membres du syndicat porteront jusqu'à nouvel ordre le pantalon de camouflage en appui à leur comité de négociation.

Les questions de santé et de sécurité au travail sont au cœur de la négociation. Le syndicat déplore qu'un nombre de plus en plus élevé de patrouilles en solo soient mises à l'horaire, alors que celles-ci se font habituellement en équipe de deux.

Pour le syndicat, l'importante baisse d'effectifs observée au cours des derniers mois n'est pas étrangère à cette situation problématique.

« Il y a de moins en moins d'inspecteurs pour couvrir le réseau exo », témoigne David Sacolax, président du Syndicat des inspecteurs du réseau de transport métropolitaine-CSN. « Au cours des dernières années, le nombre d'inspecteurs est passé de 75 à moins de 25. L'employeur ne fait rien pour pourvoir les postes laissés vacants, ce qui cause un problème de sécurité réel. Encore récemment, nos inspecteurs sont tombés sur une arme à feu, chargée. Les patrouilles solos, ça nous met en danger, c'est évident. »

La convention collective des inspecteurs d'exo est échue depuis le 31 décembre 2023. La négociation reprend aujourd'hui. Une dizaine de séances ont eu lieu jusqu'à maintenant.

Le Syndicat des inspecteurs du réseau de transport métropolitaine-CSN compte 23 membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

