Les Industries Gould s'implante aux États-Unis avec l'acquisition d'une usine au Mississippi

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Les Industries Gould ltée, entreprise manufacturière montréalaise, annoncent l'acquisition d'une usine située au Mississippi, marquant ainsi leur première implantation industrielle aux États￼Unis.

Dans un climat économique incertain entre le Canada et les États-Unis, et alors que plusieurs entreprises canadiennes changent de mains, les Industries Gould font le choix assumé d'investir au sud de la frontière. Une décision stratégique à contre-courant, portée par une vision de croissance à long terme et par la conviction que l'expertise manufacturière québécoise peut rayonner à l'échelle nord-américaine.

« Nous cherchions depuis des années une occasion de faire une nouvelle acquisition. Nous sommes à contre-courant dans l'industrie. Alors que de nombreuses entreprises canadiennes passent sous contrôle américain, Gould fait le mouvement inverse en acquérant une entreprise américaine afin d'accroître ses opérations et renforcer sa présence continentale. », souligne Frederico Panetta, président et propriétaire des Industries Gould.

Une expansion naturelle, guidée par les corridors d'affaires nord-américains

Spécialisées dans la transformation de plastiques recyclés, les Industries Gould font l'acquisition d'une usine de plus de 100 000 pieds carrés de fabrication manufacturière sur 6 acres de terrain avec une rail de train CN de 30 wagons, avec un potentiel de production pouvant atteindre 80 millions de livres de produits et de recyclage de 10 millions de livres de plastique chaque année. Alors que l'usine de Montréal avait atteint sa pleine capacité de production, cette acquisition permettra d'augmenter la production afin de mieux desservir les grands partenaires de l'entreprise aussi présents aux États-Unis, comme Costco ou Home Dépôt.

Située au cœur d'un important corridor industriel et commercial, l'usine du Mississippi s'approvisionnera exclusivement en plastique provenant des États-Unis, renforçant ainsi une approche d'économie circulaire intégrée à l'échelle du continent.

« La proximité de l'usine avec la Louisiane, où l'on retrouve encore des symboles comme la fleur de lys et où des directions sont toujours écrites en français, nous rappelle que les liens entre le Québec et le Mississippi ne datent pas d'hier. Bien avant les chaînes d'approvisionnement industrielles actuellement bien en place, un axe naturel reliait déjà le Québec, du fleuve Saint-Laurent jusqu'au sud du continent », ajoute M. Panetta.

Des retombées positives au Mississippi comme à Montréal

L'acquisition permet de sécuriser plus de 100 emplois au Mississippi, tout en consolidant le rôle central du siège social de Montréal, qui demeurera la maison mère de l'entreprise. Aucun emploi n'est perdu au Québec ; au contraire, cette croissance contribue à valoriser et à renforcer l'expertise montréalaise, notamment par le développement d'un site d'entraînement et de formation destiné aux équipes actuelles et futures des différentes installations. « S'implanter aux États-Unis ne se fait pas au détriment de Montréal, bien au contraire. Notre savoir-faire, notre ingénierie et notre capacité de formation restent ancrés ici. Cette expansion vient renforcer nos équipes et augmenter la valeur des emplois chez nous », ajoute M. Panetta.

Une acquisition 100 % privée, fidèle à l'ADN de Gould

Fondées à Montréal en 1954, les Industries Gould ltée demeurent l'une des rares entreprises de leur secteur à n'être détenues par aucun fonds d'investissement. Frederico Panetta reste l'unique actionnaire et demeure activement impliqué dans les opérations, tant au siège social qu'en usine.

Au cours des prochains mois, les Industries Gould prévoient investir dans la modernisation du site et y insuffler leur culture d'entreprise, notamment par des initiatives visant à humaniser les espaces de travail, à renforcer le sentiment d'appartenance des équipes et à marquer visuellement les lieux, entre autres par la création d'une murale emblématique à l'image de Gould.

Dans le cadre de cette implantation, les Industries Gould ont tenu plusieurs rencontres avec des élus américains, notamment des sénateurs ainsi que le gouverneur du Mississippi. Ces rencontres ont contribué à établir un climat de confiance et à faciliter l'accueil de l'entreprise sur le territoire, témoignant de l'ouverture et de l'appui accordés à ce projet.

L'acquisition a été soutenue par l'accompagnement d'Exportation et développement Canada (EDC), qui a appuyé l'entreprise tout au long du processus.

À propos des Industries Gould

Fondées en 1954 à Montréal, Les Industries Gould ltée sont cheffes de file nord-américaines dans la fabrication de plastiques recyclés, l'extrusion de films et les solutions de marque privée pour les plus grands détaillants. Grâce à une intégration verticale complète, Les Industries Gould ltée transforment chaque année des millions de livres de déchets en produits durables à haute performance.

SOURCE : Les Industries Gould ltée, Frederico Panetta, PDG.

Camille Lapointe, [email protected]