Les horaires de la saison estivale entrent en vigueur le 22 juin à la STL

LAVAL, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) accueille l'été avec des changements de service à prévoir à compter du 22 juin 2024. Les client•es sont invité•es à prendre connaissance des nouveaux horaires et des modifications apportées pour bien planifier leurs déplacements.

Des horaires révisés

Pour la période estivale, les horaires de plusieurs lignes d'autobus ont été revus et certains trajets retirés en fonction de la demande et de l'achalandage. La STL suspend le service dédié aux résidences pour aîné•es pour une durée indéterminée à compter du 22 juin. La clientèle est invitée à utiliser le réseau régulier d'autobus pour se déplacer à Laval. Rappelons que le titre Horizon 65+ permet aux Lavallois•es de 65 ans et plus de prendre l'autobus gratuitement sur l'ensemble du réseau de la STL. À noter également que les navettes desservant la Place Bell à partir du stationnement au 1, place du Souvenir ne seront plus en service lors des événements, à l'exception des matchs du Rocket. Compte tenu du contexte financier actuel du transport collectif dans la région métropolitaine, la STL doit faire des choix en matière de planification de son offre de service, en tentant d'impacter le moins de clients possible.

Nouveauté : ligne 322

La STL met en service la ligne 322 dans le quartier industriel St-Vincent-de-Paul afin de répondre aux besoins des travailleurs. La ligne 322 dessert les entreprises du secteur et les stations de métro Cartier et Henri-Bourassa, notamment tôt le matin et tard le soir. Les voyages en direction est, vers les stations de métro, débuteront le 22 juin.

Les jours de smog, le bus est à 1 $

La STL poursuit une de ses initiatives phares pour l'environnement cet été. Jusqu'à la fête du Travail, chaque jour où Environnement Canada émet un avis de smog, le transport du lendemain est offert au tarif spécial de 1 $. Le titre est payable à bord des véhicules en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit, et permet de voyager sur l'ensemble du réseau d'autobus et de taxis collectifs de la STL.

Profitez de l'été à Laval

L'été s'annonce animé à Laval et le transport collectif permet d'en profiter pleinement. Montez à bord de la navette 360 gratuite et en service 7 jours sur 7 pour découvrir ou redécouvrir le centre-ville et ses attraits.

Le 23 juin, la STL offrira un service de navettes afin de permettre aux Lavallois•es de se rendre facilement aux festivités de la fête nationale qui auront lieu au Centre de la nature de Laval. Consultez l'horaire de la navette ici.

À l'occasion du Festival des bières de Laval du 12 au 14 juillet, les détenteurs de billets pourront se déplacer gratuitement sur le réseau de la STL et profiter d'un service de navettes entre l'événement et le métro Montmorency.

Ajustements tarifaires dès le 1er juillet

L'ARTM a procédé à certains changements aux tarifs des titres de transport qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet. Le coût du passage unitaire du titre Tous modes AB passera à 4,75 $, le titre 2 passages à 9,50 $ et le titre 10 passages à 45,25 $. Certains tarifs ne changeront pas. Le paiement à bord de l'autobus ainsi que le titre unitaire Bus demeureront au coût de 3,75 $. Tous les détails : artm.quebec

Jours fériés

Les horaires de service sont modifiés lors des jours fériés. Voici les changements à retenir pour la période estivale :

24 juin (fête nationale du Québec) : service du dimanche

1er juillet (fête du Canada) : service du samedi

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés•es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

