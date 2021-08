Pour la première fois, ce lien a été mis en évidence grâce à l'analyse de 12 études, provenant du consortium international PRACTICAL, comparant 14 000 hommes nouvellement diagnostiqués d'un cancer de la prostate et 12 000 hommes sains. « Ce grand bassin de sujets nous a permis de voir que les hommes veufs risquent d'être diagnostiqués plus tardivement que les hommes mariés ou en couple. Par conséquent, lorsque le diagnostic est posé, il y a plus souvent des métastases ailleurs dans le corps », rapporte la doctorante dont la thèse porte sur l'isolement social et le cancer de la prostate.

Dépistage et mode de vie

Selon plusieurs études, ce lien avec le statut matrimonial viendrait du fait que la vie de couple promeut un mode de vie plus « sain ». « Sans conjoint qui encourage le malade à aller voir le médecin ou à se faire dépister, les cancers restent plus longtemps non détectés et peuvent être diagnostiqués à un stade plus avancé. Le pronostic est donc plus sombre », souligne Charlotte Salmon. Pour éviter cette situation, les hommes veufs devraient bénéficier du soutien de leur entourage et d'un suivi médical plus serré.

D'autres différences dans le mode de vie, comme la consommation d'alcool et l'incidence émotionnelle du deuil, font partie des hypothèses pour expliquer ces résultats. L'alimentation est aussi un facteur de risque possible, un lien que démontraient la professeure Parent et la chercheuse Karine Trudeau dans une précédente étude publiée en 2020.

Des recherches futures permettront de mieux comprendre pourquoi le veuvage est associé à un plus grand risque et ainsi de développer des interventions ciblées de santé publique.

Outre l'état matrimonial des hommes, la doctorante se penchera sur le nombre de personnes cohabitant avec l'homme atteint (membres de la famille), la structure familiale, le milieu de vie (quartier défavorisé ou non) et d'autres facteurs sociaux.

Rappelons que la Société canadienne du cancer estimait, en 2020, que 23 300 hommes au pays recevraient durant l'année un diagnostic de cancer de la prostate. Cela représente en moyenne 64 diagnostics et 11 morts par jour pour ce seul cancer.

À propos de l'étude

L'article « Marital status and prostate cancer incidence : a pooled analysis of 12 case-control studies from the PRACTICAL consortium », par Charlotte Salmon, Marie-Élise Parent et coll., a été publié dans le European Journal of Epidemiology. L'étude a reçu du soutien financier de la Société canadienne du cancer, de la Société de recherche sur le cancer, des Instituts de recherche en santé du Canada et du Fonds de recherche du Québec - Santé.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Audrey-Maude Vézina, Service des communications de l'INRS, 418 254-2156, [email protected]

