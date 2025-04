Les habitudes de consommation de cannabis au Québec en 2024

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Selon l'Enquête québécoise sur le cannabis de l'Institut de la statistique du Québec, réalisée en 2024 auprès de 15 197 personnes âgées de 15 ans et plus, environ 18 % des Québécoises et Québécois ont consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête. La proportion de la population ayant consommé du cannabis n'a pas varié de manière notable au Québec depuis 2023, sauf chez les 35 ans et plus, pour qui on observe une augmentation statistiquement significative de la proportion de personnes consommatrices.

Raisons de consommation de cannabis

Consommation de cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

En 2024, les consommatrices et les consommateurs de cannabis ont pris du cannabis pour le plaisir (80 %), pour relaxer (79 %), pour socialiser (69 %), pour se sentir « buzzé » (49 %) et pour mieux dormir (45 %).

La proportion de personnes consommatrices de cannabis qui consomment pour combler un besoin ou parce qu'elles ont une dépendance a augmenté entre 2022 et 2024; elle est passée de 9 % à 12 %.

Fréquence de consommation

En 2024, environ 17 % des personnes ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête l'ont fait sur une base quotidienne, près de 23 % sur une base régulière (1 à 6 jours par semaine), 18 % occasionnellement (1 à 3 jours par mois) et près de 42 %, moins d'un jour par mois. Cela signifie qu'à l'échelle de la population québécoise de 15 ans et plus, environ 3,0 % des personnes ont consommé quotidiennement, 4,1 % régulièrement, 3,2 % occasionnellement et près de 8 %, moins d'une fois par mois au cours de cette période.

Vapotage et autres méthodes de consommation de cannabis

Près de 81 % des personnes ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête en ont fumé, 32 % en ont consommé dans un produit alimentaire et 21 %, sous forme de gouttes orales. Toujours parmi les personnes ayant consommé du cannabis dans l'année précédant l'enquête, une sur quatre (25 %) a utilisé le vapotage comme méthode de consommation, ce qui représente 4,5 % de l'ensemble de la population québécoise.

La proportion des personnes consommatrices de 15 à 20 ans qui ont vapoté du cannabis au cours de la dernière année a diminué entre 2023 et 2024 (elle est passée de 62 % à 57 %). C'est la première fois qu'une diminution est observée dans ce groupe d'âge; des augmentations avaient été observées lors des dernières éditions de l'enquête.

En 2024, parmi les personnes ayant vapoté du cannabis dans les 12 mois précédant l'enquête, près de 72 % l'ont fait au maximum trois jours par mois, autour de 19 % ont vapoté entre 1 et 6 jours par semaine et environ 9 %, tous les jours.

Principales provenances du cannabis consommé

En 2024, près de 69 % des Québécoises et Québécois de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête se sont approvisionnés à la SQDC, au moins en partie.

Environ 36 % des personnes consommatrices se sont approvisionnées auprès d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une connaissance, et près de 13 % l'ont fait en personne, auprès d'une source légale dans une autre province.

Perceptions à l'égard du cannabis

En 2024, environ 61 % des Québécoises et Québécois de 15 ans et plus considèrent qu'il est socialement acceptable de consommer occasionnellement du cannabis à des fins non médicales, une proportion qui a légèrement baissé par rapport à 2022 (63 %). La majorité (86 %) des Québécoises et Québécois perçoivent que la consommation de cannabis diminue la capacité de conduire un véhicule.

Consommation accidentelle

Finalement, la proportion des Québécoises et Québécois chez qui une personne ou un animal aurait consommé du cannabis de façon accidentelle dans l'année avant l'enquête est estimée à 1,9 %; une information connue pour la première fois au Québec grâce à l'Enquête québécoise sur le cannabis.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir.

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques.

SOURCE Institut de la statistique du Québec