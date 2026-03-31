Les guides pour les élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale ont été postés English
Nouvelles fournies parElections Canada
31 mars, 2026, 10:26 ET
GATINEAU, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ -
- Élections Canada a envoyé par la poste un guide à tous les foyers dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario), où des élections partielles sont en cours.
- Le guide rappelle aux électeurs que, s'ils n'ont pas reçu de carte d'information de l'électeur avec leur nom et leur adresse exacts, ils doivent s'inscrire pour voter ou mettre à jour leurs renseignements d'inscription.
- Les électeurs dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale ont plusieurs options pour s'inscrire ou mettre à jour leurs renseignements d'inscription avant la date limite, le mardi 7 avril, 18 h (heure locale), ou à leur bureau de vote les jours de vote par anticipation ou le jour de l'élection.
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- Nous encourageons les électeurs à utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs d'Élections Canada pour s'inscrire ou mettre à jour leur adresse.
- Les électeurs peuvent aussi contacter le bureau d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale pour s'inscrire ou mettre à jour leurs renseignements d'inscription.
- Les électeurs qui souhaitent voter à leur bureau de vote par anticipation pourront s'inscrire ou mettre à jour leurs renseignements avant de voter. Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts du vendredi 3 avril au lundi 6 avril, de 9 h à 21 h.
- Les électeurs qui ne se sont pas inscrits au plus tard le mardi 7 avril, 18 h (heure locale), pourront s'inscrire avant de voter à leur bureau de vote le jour de l'élection. Pour accélérer le service au bureau de vote, ils peuvent entrer leurs renseignements en ligne, imprimer un certificat d'inscription prérempli, puis le signer à leur bureau de vote au moment de voter.
- Les électeurs qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent téléphoner au 1-800-463-6868.
- Le guide fournit également des renseignements sur les exigences d'identification des électeurs, y compris les pièces d'identité acceptées aux bureaux de vote.
- Élections Canada embauche des travailleurs électoraux pour pourvoir différents postes rémunérés aux élections partielles dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale. Toute personne qui aimerait jouer un rôle dans sa communauté peut poser sa candidature en ligne à elections.ca ou communiquer avec son bureau local d'Élections Canada pour se renseigner.
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SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
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