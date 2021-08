CHARLOTTETOWN, PE, le 9 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités à créer un avenir durable et à faibles émissions de carbone pour les étudiants insulaires d'aujourd'hui, tout en générant une croissance économique.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, et Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continue de l'Île-du-Prince-Édouard, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'achat de 35 autobus scolaires électriques qui desserviront Charlottetown et Summerside.

Les 35 autobus scolaires électriques remplaceront 35 autobus à moteur diesel au cours de l'exercice 2021-2022. Une fois remplacé, le nouveau parc d'autobus électriques permettra de réduire les émissions de carbone et d'offrir aux élèves une solution de transport plus efficace et plus durable, ce qui cadre avec le Plan d'action contre les changements climatiques de l'Île-du-Prince-Édouard. Ce projet comprend également l'installation de bornes de recharge pour chaque autobus.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun plus de 6,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour stabiliser notre économie et soutenir les collectivités partout au pays. Ces nouveaux autobus scolaires électriques remplaceront un parc de véhicules diesel vieillissants, ce qui permettra aux élèves de se rendre à l'école et d'en revenir en toute sécurité, et qui favorisera un avenir plus propre pour tous les insulaires. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Bâtir un avenir vert pour la prochaine génération commence maintenant. En investissant dès aujourd'hui dans des solutions de transport plus écologiques, nous travaillons à l'atteinte de notre objectif climatique, afin de façonner les collectivités de demain. Les nouveaux autobus scolaires électriques montreront aux élèves de Summerside que leur gouvernement est déterminé à bâtir pour eux un Canada plus durable et plus respectueux de l'environnement. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant qu'insulaires, nous voyons chaque jour l'impact du changement climatique et nous reconnaissons l'importance de donner l'exemple en réduisant nos émissions de carbone. En ajoutant 35 nouveaux autobus électriques à nos 12 autobus scolaires électriques actuels, un plus grand nombre d'élèves feront l'expérience, chaque jour, des mesures importantes que nous prenons en tant que province pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin de devenir plus propres et plus durables pour les générations futures. »

L'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continue de l'Île-du-Prince-Édouard

« Il est important que l'Île-du-Prince-Édouard continue d'investir dans la création de collectivités plus durables et plus résistantes aux changements climatiques. Nous voulons continuer à nous efforcer d'être des modèles en matière d'innovation, de recherche et de commercialisation de la croissance propre. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 420 millions de dollars dans 175 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 420 millions de dollars dans 175 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

