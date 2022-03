Les grévistes manifestent chez SSQ (Beneva)

QUÉBEC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ce lundi 28 mars, devant le siège social de SSQ (Beneva) à Québec, les membres en grève du Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie (CSN) et du Syndicat des salarié-e-s de SSQ Société d'assurances générales (CSN) se sont rassemblés et ont manifesté leur solidarité dans les rues de la ville. Les deux groupes de salarié-es disposent de mandats de grève dans le cadre des négociations en cours pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

« Même si nous travaillons pour un employeur qui enregistre des résultats financiers records, comme vous pouvez le constater, nous devons actuellement nous battre afin d'obtenir simplement des augmentations salariales protégeant notre pouvoir d'achat et qui reconnaissent, pour plusieurs d'entre nous, les nombreuses années que nous accumulons à l'emploi de SSQ (Beneva) », de déplorer Chantal Joly, présidente du Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie (CSN).

« Alors que d'autres salarié-es du groupe ont obtenu des bonifications significatives de l'ordre d'un minimum de 10 %, l'employeur ne nous offre que des miettes à la table de négociation. Nous avons pourtant toutes et tous contribué aux excellents résultats financiers de l'entreprise, alors pour nous, il est clair que nous méritons autant que ces salarié-es », de renchérir Éric Tremblay, président du Syndicat des salarié-e-s de SSQ Société d'assurances générales (CSN).

En négociation depuis le 2 novembre 2021, la question des salaires est abordée à une table centrale regroupant les unités affiliées à la CSN. Face à des pourparlers qui piétinent toujours, une demande de conciliation a été déposée le 4 février dernier au Tribunal administratif du travail.

D'une seule et unique voix, Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN et Mario Pellerin, vice-président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN ont tenu à rappeler que, « en ces temps de rareté de main-d'œuvre et d'inflation dépassant les 5 %, nous sommes toujours étonnés de faire face à des employeurs qui agissent comme si tout allait bien. Beneva vient tout juste de réaliser des bénéfices de près du double à ses prévisions et malgré des actifs de plus de 25 milliards de dollars, la haute direction ne semble pas vouloir investir dans ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire ses travailleuses et ses travailleurs. Non seulement nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir leur lutte, mais nous serons à leur côté jusqu'au bout ».

Le Syndicat des employés de bureau de SSQ Vie (CSN) rassemble environ 570 membres et le Syndicat des salarié-e-s de SSQ Société d'assurances générales (CSN) en regroupe près de 520 qui sont tous affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN). Celle-ci compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la capitale nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité. Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe plus de 19 000 membres réunis au sein de 130 syndicats issus de tous les secteurs d'activité. Le territoire du conseil central couvre les deux régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Le Conseil central de la Montérégie-CSN rassemble plus de 31 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 205 syndicats provenant de toutes les fédérations de la CSN.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

